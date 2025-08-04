Доступна предзагрузка беты Battlefield 6: игра удивила игроков размером и наполнением

Открытая бета-версия Battlefield 6 уже на подходе, и игроки на всех платформах могут уже сейчас загрузить клиент, чтобы быть готовыми к новой эпохе онлайн сражений. На этот раз размеры загрузки совсем невелики — приятная новость для всех, у кого мало места на SSD или медленный интернет.

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Бета-версия игры обещает "самый большой объем контента за всю историю" открытых тестов Battlefield, так что она может стать чем-то большим, чем просто технической демонстрацией наработок новой части. Как сообщает GamesRadar+, полная бета-версия стартует на этой неделе, а самый ранний доступ начнется 7 августа.

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Скандал вокруг Battlefield 6: серверного браузера нет, но есть оправдания разработчика

После запуска теста последуют два полных открытых выходных: 9-10 августа и 14-17 августа. Каждые выходные принесут свой набор целей, а второй из них будет еще более насыщенным благодаря новой карте и новым режимам игры. Разработчики, похоже, намерены дать фанатам реальною представление о том, что их ждет, а не просто показать им красивую картинку и несколько повторяющихся ограниченных сражений.

Размеры загрузки бета-версии по платформам:

Steam : 35,7 ГБ

: 35,7 ГБ Приложение EA : 39,3 ГБ

: 39,3 ГБ PS5 : 33,91 ГБ

: 33,91 ГБ Xbox Series X: 37,56 ГБ

Сделав предзагрузку доступной уже сейчас, разработчики скорее всего хотят дать доступ к своей игре, которая, по их словам, "возродит франшизу", как можно большему количеству людей, в качестве рекламы и отличного инструмента обнаружения ошибок и недочетов текущей версии.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о том, что EA анонсировала бета-версию новой части игры и нюансы новых игровых механик. Путь к анонсу Battlefield 6 был столь же стабильным, как полет вертолета в торнадо в предыдущей части, однако разработчики обещали, что учли все ошибки прошлых игр.