Доступна предзагрузка беты Battlefield 6: игра удивила игроков размером и наполнением
Открытая бета-версия Battlefield 6 уже на подходе, и игроки на всех платформах могут уже сейчас загрузить клиент, чтобы быть готовыми к новой эпохе онлайн сражений. На этот раз размеры загрузки совсем невелики — приятная новость для всех, у кого мало места на SSD или медленный интернет.
Бета-версия игры обещает "самый большой объем контента за всю историю" открытых тестов Battlefield, так что она может стать чем-то большим, чем просто технической демонстрацией наработок новой части. Как сообщает GamesRadar+, полная бета-версия стартует на этой неделе, а самый ранний доступ начнется 7 августа.Важно
После запуска теста последуют два полных открытых выходных: 9-10 августа и 14-17 августа. Каждые выходные принесут свой набор целей, а второй из них будет еще более насыщенным благодаря новой карте и новым режимам игры. Разработчики, похоже, намерены дать фанатам реальною представление о том, что их ждет, а не просто показать им красивую картинку и несколько повторяющихся ограниченных сражений.
Размеры загрузки бета-версии по платформам:
- Steam: 35,7 ГБ
- Приложение EA: 39,3 ГБ
- PS5: 33,91 ГБ
- Xbox Series X: 37,56 ГБ
Сделав предзагрузку доступной уже сейчас, разработчики скорее всего хотят дать доступ к своей игре, которая, по их словам, "возродит франшизу", как можно большему количеству людей, в качестве рекламы и отличного инструмента обнаружения ошибок и недочетов текущей версии.
Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.
Также Фокус писал о том, что EA анонсировала бета-версию новой части игры и нюансы новых игровых механик. Путь к анонсу Battlefield 6 был столь же стабильным, как полет вертолета в торнадо в предыдущей части, однако разработчики обещали, что учли все ошибки прошлых игр.