Скандал вокруг Battlefield 6: серверного браузера нет, но есть оправдания разработчика

Battlefield 6 готовится к своему грандиозному возвращению, привлекая игроков большими обещаниями и захватывающими новыми изменениями, но некоторые традиционные функции не будут включены в игру. Это уже вызвало возмущение среди игроков.

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Фанаты с нетерпением ждут предстоящую бета-версию, заинтригованные стремлением DICE к более реалистичной косметике, в отличии от карикатурных трендов в стиле Fortnite, наблюдаемых в Call of Duty, однако есть один нюанс. Недавно EA подтвердила, что подбор игроков по уровню навыков останется, а любимая система браузера серверов не вернется, сообщает GamesRadar+.

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Учли ошибки Battlefield 2042: EA анонсировала бета-версию новой части

Вместо обычного браузера серверов Battlefield 6 будет использовать портальный подбор игроков (система Portal), похожий на Battlefield 2042. Этот шаг вызвал смешанные чувства у давних игроков. Однако продюсер Battlefield Алексия Кристофи успокоила сообщество через платформу Х (бывший Twitter), уверенно заявив, что новая система охватывает все, что предлагает традиционный браузер серверов.

Пост с описанием новой системы подбора серверов от продюсера 6 части серии

Кристофи настаивает, что новая система порталов эффективно решает эти проблемы. Она указала, что опыт, основанный на сообществе, не только будет приносить полный XP, но и будет отображаться в главном меню. Игроки будут иметь широкие возможности для фильтрации и поиска, что упростит доступ к матчам, в которых они хотят участвовать.

Когда фанаты спросили, чем это отличается от системы Battlefield 2042, Кристофи объяснила, что подход Battlefield 6 включает в себя более эффективные фильтры для сокращения случаев злоупотреблений с фармингом опыта (XP) и расширение полных XP-наград. Остается неизвестным, примут ли фанаты эту обновленную систему, но DICE, похоже, уверена, что их "портал" удовлетворит потребности игроков.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о премьере первого трейлера Battlefield 6. После многих лет молчания и спекуляций EA наконец-то приоткрыла завесу над следующей частью своей флагманской серии шутеров.