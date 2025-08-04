Скандал вокруг Battlefield 6: серверного браузера нет, но есть оправдания разработчика
Battlefield 6 готовится к своему грандиозному возвращению, привлекая игроков большими обещаниями и захватывающими новыми изменениями, но некоторые традиционные функции не будут включены в игру. Это уже вызвало возмущение среди игроков.
Фанаты с нетерпением ждут предстоящую бета-версию, заинтригованные стремлением DICE к более реалистичной косметике, в отличии от карикатурных трендов в стиле Fortnite, наблюдаемых в Call of Duty, однако есть один нюанс. Недавно EA подтвердила, что подбор игроков по уровню навыков останется, а любимая система браузера серверов не вернется, сообщает GamesRadar+.Важно
Вместо обычного браузера серверов Battlefield 6 будет использовать портальный подбор игроков (система Portal), похожий на Battlefield 2042. Этот шаг вызвал смешанные чувства у давних игроков. Однако продюсер Battlefield Алексия Кристофи успокоила сообщество через платформу Х (бывший Twitter), уверенно заявив, что новая система охватывает все, что предлагает традиционный браузер серверов.
Кристофи настаивает, что новая система порталов эффективно решает эти проблемы. Она указала, что опыт, основанный на сообществе, не только будет приносить полный XP, но и будет отображаться в главном меню. Игроки будут иметь широкие возможности для фильтрации и поиска, что упростит доступ к матчам, в которых они хотят участвовать.
Когда фанаты спросили, чем это отличается от системы Battlefield 2042, Кристофи объяснила, что подход Battlefield 6 включает в себя более эффективные фильтры для сокращения случаев злоупотреблений с фармингом опыта (XP) и расширение полных XP-наград. Остается неизвестным, примут ли фанаты эту обновленную систему, но DICE, похоже, уверена, что их "портал" удовлетворит потребности игроков.
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