Осады, корабли и разрушенный город: когда выйдет первый трейлер Battlefield 6

После многих лет молчания и спекуляций EA наконец-то готова приоткрыть завесу над следующей частью своей флагманской серии шутеров. Battlefield 6 официально будет представлен в полном трейлере 24 июля.

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Подтверждение поступило в виде новой премьеры на официальном канале Battlefield в YouTube, которая стартует в 19:00 по Киеву, сопровождаемой драматичным ключевым изображением солдат, возвышающихся над хаотичным городом, находящимся в осаде — с участием самолетов, вертолетов и военных кораблей, сообщает IGN.

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Учли ошибки Battlefield 2042: EA анонсировала бета-версию новой части

Это объявление долго не давало о себе знать. Battlefield 6 (теперь это официальное название части) впервые был неопределенно упомянут еще в 2021 году, скорее как знак уважения к фанатам, что серия не была заброшена после проблемного запуска Battlefield 2042. С тех пор единственной информацией были концепт-арт и подтверждение, что действие вернется к современному времени, чего так долго ждали давние игроки.

Премьера нового трейлера Battlefield 6

Внутри компании сроки выпуска игры по-прежнему гибкие. EA планирует выпустить ее в текущем финансовом году, до марта 2026 года, но генеральный директор Эндрю Уилсон не исключает задержки в зависимости от того, когда выйдет GTA 6. Это рискованный шаг, явно направленный на то, чтобы избежать прямой конфронтации с гигантом Rockstar, который с легкостью отберет почти все продажи у любого релиза.

Также, в сети начали появляться утечки из закрытых тестов, демонстрирующие динамичные перестрелки, разрушаемые здания и даже возвращение режима «королевской битвы». Все это происходит на фоне тяжелого года для самой EA, отмеченного увольнениями, отменами проектов и растущим давлением, требующим успеха. Battlefield 6 обещает стать решающим моментом для серии.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

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