Учли ошибки Battlefield 2042: EA анонсировала бета-версию новой части

Путь к анонсу Battlefield 6 был столь же стабильным, как полет вертолета в торнадо в предыдущей части. Пока нет полного трейлера, нет подтвержденного названия и не так много официальной информации. Но официальный аккаунт Battlefield в Twitter внезапно сообщил что у игры будет открытая бета-версия.

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Battlefield Labs недавно сняла ограничения по классам, позволив любому солдату использовать любое оружие. Это означает, что медики будут стрелять из снайперских винтовок, инженеры — из дробовиков, и в целом наступит хаос, сообщает GamesRadar+.

Не всем понравилось такое изменение. Давние поклонники, особенно те, кто с теплотой вспоминает старую систему классов, не были в восторге от того, что разведчики превратились в спринтеров на передовой с пистолетами-пулеметами, а штурмовики — в снайперов с DMR.

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Похоже, EA услышала жалобы. В том же твите, в котором разработчики тихо объявили об открытой бета-версии, они также подтвердили, что у игроков будет выбор: играть в лобби "Signature Weapon", где классы используют предназначенное для них снаряжение, или разгуляться в хаосе свободного снаряжения. Ностальгия по структурированной песочнице старых игр Battlefield сильна, но предоставление игрокам контроля может быть лучшим компромиссом на данный момент.

Внезапный твит с анонсом открытой беты с официального аккаунта Battlefield

Однако раскрытие такой важной информации, как бета-тестирование, выглядит странно и очень внезапно. Утечки из Battlefield Labs уже наводнили сообщество — намеки на возвращение любимых фанатами функций, даже на возможную королевскую битву. Но скоро это станет официальным. Battlefield 6, или как бы он ни назывался, может стать тем хаотичным классическим игрой, о которой мечтали фанаты на фоне провала последней части.

Провал Battlefield 2042 и последняя надежда Electronic Arts

Battlefield 2042, выпущенная в ноябре 2021 года компаниями DICE и EA, с самого начала столкнулась с проблемами: она была полна ошибок, в ней отсутствовали любимые игроками функции, а количество играющих сокращалось и сообщество высказывало недовольство, что заставило руководство EA признать, что игра "не оправдала ожиданий".

В ответ EA запустила в начале 2025 года программу Battlefield Labs pre-alpha, опираясь на отзывы тысяч тестеров из Европы и Северной Америки, чтобы помочь направлять разработку в нужное русло.

Под пристальным вниманием недавно созданной Винсом Зампеллой Battlefield Studios, коалиции DICE, Criterion, Motive и Ripple Effect, разработка ускорилась примерно в середине 2024 года с целью исправить прошлые ошибки и предоставить как лучшую в серии кампанию, так и надежный многопользовательский режим к 2025–26 финансовому году.

По состоянию на июль 2025 года, инсайдеры сообщают, что команда борется с интенсивной работой, огромной текучкой кадров и высокими ожиданиями, но настройка, ориентированная на сообщество, и обновленный стратегический фокус предполагают, что уроки запуска 2042 года были приняты во внимание.

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