Миллион подписей у Stop Killing Games не испугали Ubisoft: как компания идет против игроков

Кампания "Stop Killing Games" официально преодолела отметку в 1 миллион подписей, вызвав настоящую бурю протестов в игровом мире в защиту прав потребителей. Движение набрало серьезный размах после того, как Ubisoft отключила сервера The Crew, и наконец-то компания отреагировала на гнев геймеров.

Related video

Сервера гоночной игры The Crew 2014 года, требующую постоянного подключения к Интернету, отключили в 2024 году и она стала полностью неиграбельной. Когда на недавнем собрании акционеров его спросили об этой негативной реакции, генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо ответил осторожно — не совсем признав свою вину, но и не уклонившись от ответа, сообщает GamesRadar+.

Важно

Prince of Persia может скоро выйти: как Ubisoft заинтриговала фанатов

Гиймо защитил практику Ubisoft, указав, что игры сопровождаются четкими предупреждениями — такими как «требуется подключение к Интернету» и мелким шрифтом напечатанным предупреждением о возможных отключениях серверов в будущем. Тем не менее, эти раскрытия информации в настоящее время находятся под юридическим и политическим контролем в ЕС, а критики утверждают, что они не обеспечивают настоящую защиту потребителей.

Успех петиции SKG свидетельствует о растущей поддержке идеи, что цифровые игры, однажды купленные, должны оставаться играбельными, а не исчезать из-за того, что компания отключает сервер. Игроки призвали разрабочтиков предоставлят им инструментарий для собственного поддержания серверов, хотя первые почему-то продолжают воспринимать это как обязание вечно поддерживать их игры на официальном уровне, что не является целью инициативы.

Прошлые попытки Ubisoft сгладить ситуацию также не особо помогли. Гиймо подчеркнул промоакцию 2024 года, в рамках которой The Crew 2 продавалась всего за один евро, представив ее как жест доброй воли для владельцев прошлой части. Но критики утверждают, что продажа сиквела со скидкой — это не то же самое, что сохранение оригинальной игры, особенно когда клиенты теряют доступ к тому, за что они уже заплатили. Кампания не требует бесконечных обновлений, а лишь базовых патчей, позволяющих играм оставаться играбельными без онлайн-инфраструктуры разработчиков.

В более широком плане Гиймо признал, что это проблема всей отрасли: игровые сервисы не вечны. Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Кампания Stop Killing Games продолжает настаивать на введении юридических обязательств, требующих от компаний предлагать офлайн-режимы или патчи и инструментарии для серверов после закрытия проектов.

Обещание Ubisoft о введении офлайн-режима для The Crew 2 — это небольшой шаг в правильном направлении, но The Crew, и многие другие игры, по-прежнему остаются похороненными, и их воскрешение не предвидится в ближайшее время.

Ранее Фокус писал о том, что успех Grand Theft Auto VI может зависеть не от сюжета и перестрелок. Что в первую очередь ждут игроки от новой части легендарной франшизы.

Также Фокус писал о том, что создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре. По его сообщениям можно понять, что масштаб игры увеличится в разы.