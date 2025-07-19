Prince of Persia может скоро выйти: как Ubisoft заинтриговала фанатов

Ubisoft наконец-то вновь взбудоражила давно покоящиеся в мире пески. Спустя пять лет после анонса Prince of Persia: The Sands of Time Remake издатель подтвердил, что игра выйдет "очень скоро".

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Первоначально представленный в 2020 году, проект тихо ушел в разработку — до тех пор, пока полный перезапуск в 2023 году не нажал кнопку и не запустил процесс заново. Теперь, с новым сроком выпуска в 2026 году на горизонте, фанаты осторожно надеются, что долгое ожидание наконец-то подойдет к концу и оправдает себя, сообщает GamesRadar+.

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Последний тизер появился не в ярком трейлере или дневнике разработчиков, а на недавнем годовом общем собрании Ubisoft с инвесторами. Когда его спросили об инвестициях Tencent в Ubisoft и будущих планах по классическим франшизам, финансовый директор Фредерик Дюге небрежно упомянул ремейк "Пески времени" как проект, который выйдет "очень скоро", а также намекнул на столь же призрачное возрождение Splinter Cell.

Еще в июне Ubisoft заверила фанатов, что ремейк не был отменен. Студия заявила, что все еще "глубоко погружена в работу над игрой — исследует, создает и следит за тем, чтобы пески двигались с определенной целью". Отсутствие последующих новостей заставило фанатов сжимать старые кинжалы и надеяться, что это не просто мираж, а реальный прогресс.

Между тем, Splinter Cell продолжает преследовать Ubisoft как призрак в очках ночного видения. Впервые анонсированная в 2021 году, последнее, что кто-либо видел — это драматический крупный план лица Сэма Фишера, опубликованный незадолго до Summer Game Fest 2025, после чего никаких новостей не последовало. На данный момент все взоры обращены к Принцу, чье долгожданное возвращение, возможно, наконец-то станет тем самым хитом, который нужен компании на фоне всех ее провальных релизов.

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