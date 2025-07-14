Попадает в место хуже ада, живьем: фанаты раскрыли страшную тайну Super Paper Mario

В Super Mario World, когда у Марио заканчиваются жизни, он мягко парит вверх с ореолом — классическим символом восхождения на небеса. Но в Super Paper Mario, 17 лет спустя игроки выяснили, что водопроводчик отправляется в "Underwhere", необычный заменитель ада от Nintendo. Только на этот раз он не мертв, он попадает в ад живым.

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Новый неожиданный поворот в сюжете появился благодаря архивариусу по истории Марио, Supper Mario Broth, который исправил предыдущее утверждение: Марио не умирает перед тем, как попасть в Подземный мир — он попадает туда живым. Это вызывает тревожную мысль среди игроков: любимый персонаж изгоняется в подземный мир, пока он еще дышит. Это совсем далеко от привычного многим экрана "Игра окончена", сообщает The Gamer.

Хотя официального объяснения нет, фанаты задаются вопросом: что произошло между Super Mario World и Super Paper Mario, что было настолько плохо, что обрекло Марио на жизнь в аду? Союз с Боузером в картинге? Организация мультивселенных бойцовских клубов? Молчание Nintendo только усугубляет тайну и подстрекает фанатов плодить теории.

Устанавливать связь между двумя стилистически и сюжетно не связанными играми про Марио — дело рискованное, и Nintendo, скорее всего, это не волнует. Но во вселенной, где Крэнки Конг одновременно древний и появляется в новой игре с молодой Полин, фанаты будут продолжать искать связи между самыми разными играми. И, возможно, злой Марио, переживший все альтернативные версии ада, будет ждать их где-то внизу всего этого запутанного лора, чтобы лично украсть принцессу Пич.

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