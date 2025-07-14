Потрапляє в місце гірше за пекло, живцем: фанати розкрили страшну таємницю Super Paper Mario

У Super Mario World, коли у Маріо закінчуються життя, він м'яко ширяє вгору з ореолом — класичним символом сходження на небеса. Але в Super Paper Mario, 17 років потому гравці з'ясували, що водопровідник вирушає в "Underwhere", незвичайний замінник пекла від Nintendo. Тільки цього разу він не мертвий, він потрапляє в пекло живим.

Related video

Новий несподіваний поворот у сюжеті з'явився завдяки архіваріусу з історії Маріо, Supper Mario Broth, який виправив попереднє твердження: Маріо не помирає перед тим, як потрапити в Підземний світ — він потрапляє туди живим. Це викликає тривожну думку серед гравців: улюблений персонаж виганяється в підземний світ, поки він ще дихає. Це зовсім далеко від звичного багатьом екрана "Гра закінчена", повідомляє The Gamer.

Хоча офіційного пояснення немає, фанати задаються питанням: що сталося між Super Mario World і Super Paper Mario, що було настільки погано, що прирекло Маріо на життя в пеклі? Союз із Боузером у картингу? Організація мультивселених бійцівських клубів? Мовчання Nintendo тільки посилює таємницю і підбурює фанатів плодити теорії.

Встановлювати зв'язок між двома стилістично і сюжетно не пов'язаними іграми про Маріо — справа ризикована, і Nintendo, найімовірніше, це не хвилює. Але у всесвіті, де Кренкі Конг одночасно древній і з'являється в новій грі з молодою Полін, фанати продовжуватимуть шукати зв'язки між найрізноманітнішими іграми. І, можливо, злий Маріо, який пережив усі альтернативні версії пекла, чекатиме на них десь внизу всього цього заплутаного лора, щоб особисто вкрасти принцесу Піч.

Нещодавно Фокус писав про найочікуванішу гру в Steam, яку назвали на початку 2025 року. У трійці лідерів зі списку відбулися перестановки.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.