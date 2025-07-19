Prince of Persia може скоро вийти: як Ubisoft заінтригувала фанатів

Ubisoft нарешті знову розбурхала давно покійні у світі піски. Через п'ять років після анонсу Prince of Persia: The Sands of Time Remake видавець підтвердив, що гра вийде "дуже скоро".

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Спочатку представлений у 2020 році, проєкт тихо пішов у розробку — доти, доки повний перезапуск у 2023 році не натиснув кнопку і не запустив процес заново. Тепер, з новим терміном випуску в 2026 році на горизонті, фанати обережно сподіваються, що довге очікування нарешті добіжить кінця і виправдає себе, повідомляє GamesRadar+.

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Останній тизер з'явився не в яскравому трейлері або щоденнику розробників, а на нещодавніх річних загальних зборах Ubisoft з інвесторами. Коли його запитали про інвестиції Tencent в Ubisoft і майбутні плани щодо класичних франшиз, фінансовий директор Фредерік Дюге недбало згадав ремейк "Піски часу" як проєкт, що вийде "дуже скоро", а також натякнув на настільки ж примарне відродження Splinter Cell.

Ще в червні Ubisoft запевнила фанатів, що ремейк не був скасований. Студія заявила, що все ще "глибоко занурена в роботу над грою — досліджує, створює і стежить за тим, щоб піски рухалися з певною метою". Відсутність подальших новин змусила фанатів стискати старі кинджали і сподіватися, що це не просто міраж, а реальний прогрес.

Тим часом Splinter Cell продовжує переслідувати Ubisoft як привид в окулярах нічного бачення. Уперше анонсована 2021 року, останнє, що хто-небудь бачив, — це драматичний крупний план обличчя Сема Фішера, опублікований незадовго до Summer Game Fest 2025, після чого жодних новин не було. Наразі всі погляди звернені до Принца, чиє довгоочікуване повернення, можливо, нарешті стане тим самим хітом, який потрібен компанії на тлі всіх її провальних релізів.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про холодний прийом Assassin's Creed Shadows японськими гравцями. Сертифікаційна комісія країни зобов'язала Ubisoft внести зміни в гру і присвоїла грі високий віковий рейтинг.