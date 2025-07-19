Мільйон підписів у Stop Killing Games не злякали Ubisoft: як компанія йде проти гравців

Кампанія "Stop Killing Games" офіційно подолала позначку в 1 мільйон підписів, викликавши справжню бурю протестів в ігровому світі на захист прав споживачів. Рух набрав серйозного розмаху після того, як Ubisoft відключила сервери The Crew, і нарешті компанія відреагувала на гнів геймерів.

Related video

Сервера гоночної гри The Crew 2014 року, що вимагає постійного підключення до Інтернету, відключили у 2024 році і вона стала повністю неіграбельною. Коли на нещодавніх зборах акціонерів його запитали про цю негативну реакцію, генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо відповів обережно — не зовсім визнавши свою провину, але й не ухилившись від відповіді, повідомляє GamesRadar+.

Важливо

Prince of Persia може скоро вийти: як Ubisoft заінтригувала фанатів

Гіймо захистив практику Ubisoft, вказавши, що ігри супроводжуються чіткими попередженнями — такими як "потрібне підключення до Інтернету" і дрібним шрифтом надрукованим попередженням про можливі відключення серверів у майбутньому. Проте, ці розкриття інформації наразі перебувають під юридичним і політичним контролем у ЄС, а критики стверджують, що вони не забезпечують справжнього захисту споживачів.

Успіх петиції SKG свідчить про дедалі більшу підтримку ідеї, що цифрові ігри, одного разу куплені, мають залишатися іграбельними, а не зникати через те, що компанія відключає сервер. Гравці закликали розробників надати їм інструментарій для власної підтримки серверів, хоча перші чомусь продовжують сприймати це як зобов'язання вічно підтримувати їхні ігри на офіційному рівні, що не є метою ініціативи.

Минулі спроби Ubisoft згладити ситуацію також не особливо допомогли. Гіймо наголосив на промоакції 2024 року, в рамках якої The Crew 2 продавалася всього за один євро, представивши її як жест доброї волі для власників минулої частини. Але критики стверджують, що продаж сиквела зі знижкою — це не те ж саме, що збереження оригінальної гри, особливо коли клієнти втрачають доступ до того, за що вони вже заплатили. Кампанія не вимагає нескінченних оновлень, а лише базових патчів, що дають змогу іграм залишатися придатними для гри без онлайн-інфраструктури розробників.

У ширшому плані Гіймо визнав, що це проблема всієї галузі: ігрові сервіси не вічні. Але це не означає, що нічого не можна зробити. Кампанія Stop Killing Games продовжує наполягати на введенні юридичних зобов'язань, що вимагають від компаній пропонувати офлайн-режими або патчі та інструментарії для серверів після закриття проєктів.

Обіцянка Ubisoft про введення офлайн-режиму для The Crew 2 — це невеликий крок у правильному напрямку, але The Crew, і багато інших ігор, як і раніше, залишаються похованими, і їхнє воскресіння не передбачається найближчим часом.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру. За його повідомленнями можна зрозуміти, що масштаб гри збільшиться в рази.