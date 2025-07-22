Врахували помилки Battlefield 2042: EA анонсувала бета-версію нової частини

Шлях до анонсу Battlefield 6 був настільки ж стабільним, як політ вертольота в торнадо в попередній частині. Поки немає повного трейлера, немає підтвердженої назви і не так багато офіційної інформації. Але офіційний акаунт Battlefield у Twitter раптово повідомив що у гри буде відкрита бета-версія.

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Battlefield Labs нещодавно зняла обмеження за класами, дозволивши будь-якому солдату використовувати будь-яку зброю. Це означає, що медики стрілятимуть зі снайперських гвинтівок, інженери — з дробовиків, і загалом настане хаос, повідомляє GamesRadar+.

Не всім сподобалася така зміна. Давні шанувальники, особливо ті, хто з теплотою згадує стару систему класів, не були в захваті від того, що розвідники перетворилися на спринтерів на передовій з пістолетами-кулеметами, а штурмовики — на снайперів з DMR.

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Схоже, EA почула скарги. У тому ж твіті, в якому розробники тихо оголосили про відкриту бета-версію, вони також підтвердили, що у гравців буде вибір: грати в лобі "Signature Weapon", де класи використовують призначене для них спорядження, або розгулятися в хаосі вільного спорядження. Ностальгія за структурованою пісочницею старих ігор Battlefield сильна, але надання гравцям контролю може бути найкращим компромісом на даний момент.

Раптовий твіт з анонсом відкритої бети з офіційного акаунта Battlefield

Однак розкриття такої важливої інформації, як бета-тестування, виглядає дивно і дуже раптово. Витоки з Battlefield Labs уже наповнили спільноту — натяки на повернення улюблених фанатами функцій, навіть на можливу королівську битву. Але скоро це стане офіційним. Battlefield 6, або як би він не називався, може стати тією хаотичною класичною грою, про яку мріяли фанати на тлі провалу останньої частини.

Провал Battlefield 2042 і остання надія Electronic Arts

Battlefield 2042, випущена в листопаді 2021 року компаніями DICE і EA, від самого початку зіштовхнулася з проблемами: вона була сповнена помилок, у ній були відсутні улюблені гравцями функції, а кількість тих, хто грає, скорочувалася і спільнота висловлювала невдоволення, що змусило керівництво EA визнати, що гра "не виправдала очікувань".

У відповідь EA запустила на початку 2025 року програму Battlefield Labs pre-alpha, спираючись на відгуки тисяч тестерів з Європи та Північної Америки, щоб допомогти спрямовувати розробку в потрібне русло.

Під пильною увагою нещодавно створеної Вінсом Зампеллою Battlefield Studios, коаліції DICE, Criterion, Motive і Ripple Effect, розробка прискорилася приблизно в середині 2024 року, щоб виправити минулі помилки і надати як найкращу в серії кампанію, так і надійний багатокористувацький режим до 2025-26 фінансового року.

Станом на липень 2025 року, інсайдери повідомляють, що команда бореться з інтенсивною роботою, величезною плинністю кадрів і високими очікуваннями, але налаштування, орієнтоване на співтовариство, та оновлений стратегічний фокус припускають, що уроки запуску 2042 року було взято до уваги.

Раніше Фокус писав про те, що мільйон підписів у Stop Killing Games не злякали Ubisoft. Компанія продовжила ухильно відповідати на петицію та її вимоги.

Також Фокус писав про те, що буде являти собою наступна частина God of War. Інсайдери з'ясували, де компанія Sony шукає акторів для нової частини God of War.