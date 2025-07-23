Облоги, кораблі та зруйноване місто: коли вийде перший трейлер Battlefield 6

Після багатьох років мовчання і спекуляцій EA нарешті готова відкрити завісу над наступною частиною своєї флагманської серії шутерів. Battlefield 6 офіційно буде представлений у повному трейлері 24 липня.

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Підтвердження надійшло у вигляді нової прем'єри на офіційному каналі Battlefield в YouTube, яка стартує о 19:00 за Києвом, супроводжуваної драматичним ключовим зображенням солдатів, що підносяться над хаотичним містом, яке перебуває в облозі, — за участю літаків, вертольотів і військових кораблів, повідомляє IGN.

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Це оголошення довго не давало про себе знати. Battlefield 6 (тепер це офіційна назва частини) вперше був невизначено згаданий ще у 2021 році, скоріше як знак поваги до фанатів, що серію не закинули після проблемного запуску Battlefield 2042. Відтоді єдиною інформацією були концепт-арт і підтвердження, що дія повернеться до сучасного часу, чого так довго чекали давні гравці.

Прем'єра нового трейлера Battlefield 6

Усередині компанії терміни випуску гри, як і раніше, гнучкі. EA планує випустити її в поточному фінансовому році, до березня 2026 року, але генеральний директор Ендрю Вілсон не виключає затримки залежно від того, коли вийде GTA 6. Це ризикований крок, явно спрямований на те, щоб уникнути прямої конфронтації з гігантом Rockstar, який з легкістю відбере майже всі продажі у будь-якого релізу.

Також, у мережі почали з'являтися витоки із закритих тестів, що демонструють динамічні перестрілки, будівлі, що руйнуються, і навіть повернення режиму "королівської битви". Усе це відбувається на тлі важкого року для самої EA, відзначеного звільненнями, скасуваннями проєктів і зростаючим тиском, що вимагає успіху. Battlefield 6 обіцяє стати вирішальним моментом для серії.

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