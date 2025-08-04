Скандал навколо Battlefield 6: серверного браузера немає, але є виправдання розробника
Battlefield 6 готується до свого грандіозного повернення, привертаючи гравців великими обіцянками та захопливими новими змінами, але деякі традиційні функції не будуть включені в гру. Це вже викликало обурення серед гравців.
Фанати з нетерпінням чекають майбутню бета-версію, заінтриговані прагненням DICE до реалістичнішої косметики, на відміну від карикатурних трендів у стилі Fortnite, які спостерігаються в Call of Duty, однак є один нюанс. Нещодавно EA підтвердила, що підбір гравців за рівнем навичок залишиться, а улюблена система браузера серверів не повернеться, повідомляє GamesRadar+.Важливо
Замість звичайного браузера серверів Battlefield 6 використовуватиме портальний підбір гравців (система Portal), схожий на Battlefield 2042. Цей крок викликав змішані почуття у давніх гравців. Однак продюсер Battlefield Алексія Крістофі заспокоїла спільноту через платформу Х (колишній Twitter), впевнено заявивши, що нова система охоплює все, що пропонує традиційний браузер серверів.
Крістофі наполягає, що нова система порталів ефективно вирішує ці проблеми. Вона вказала, що досвід, заснований на співтоваристві, не тільки приноситиме повний XP, а й відображатиметься в головному меню. Гравці матимуть широкі можливості для фільтрації та пошуку, що спростить доступ до матчів, у яких вони хочуть брати участь.
Коли фанати запитали, чим це відрізняється від системи Battlefield 2042, Крістофі пояснила, що підхід Battlefield 6 включає в себе більш ефективні фільтри для скорочення випадків зловживань з фармінгом досвіду (XP) і розширення повних XP-нагород. Залишається невідомим, чи приймуть фанати цю оновлену систему, але DICE, схоже, впевнена, що їхній "портал" задовольнить потреби гравців.
Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.
Також Фокус писав про прем'єру першого трейлера Battlefield 6. Після багатьох років мовчання і спекуляцій EA нарешті відкрила завісу над наступною частиною своєї флагманської серії шутерів.