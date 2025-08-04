Скандал навколо Battlefield 6: серверного браузера немає, але є виправдання розробника

Battlefield 6 готується до свого грандіозного повернення, привертаючи гравців великими обіцянками та захопливими новими змінами, але деякі традиційні функції не будуть включені в гру. Це вже викликало обурення серед гравців.

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Фанати з нетерпінням чекають майбутню бета-версію, заінтриговані прагненням DICE до реалістичнішої косметики, на відміну від карикатурних трендів у стилі Fortnite, які спостерігаються в Call of Duty, однак є один нюанс. Нещодавно EA підтвердила, що підбір гравців за рівнем навичок залишиться, а улюблена система браузера серверів не повернеться, повідомляє GamesRadar+.

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Замість звичайного браузера серверів Battlefield 6 використовуватиме портальний підбір гравців (система Portal), схожий на Battlefield 2042. Цей крок викликав змішані почуття у давніх гравців. Однак продюсер Battlefield Алексія Крістофі заспокоїла спільноту через платформу Х (колишній Twitter), впевнено заявивши, що нова система охоплює все, що пропонує традиційний браузер серверів.

Пост з описом нової системи підбору серверів від продюсера 6 частини серії

Крістофі наполягає, що нова система порталів ефективно вирішує ці проблеми. Вона вказала, що досвід, заснований на співтоваристві, не тільки приноситиме повний XP, а й відображатиметься в головному меню. Гравці матимуть широкі можливості для фільтрації та пошуку, що спростить доступ до матчів, у яких вони хочуть брати участь.

Коли фанати запитали, чим це відрізняється від системи Battlefield 2042, Крістофі пояснила, що підхід Battlefield 6 включає в себе більш ефективні фільтри для скорочення випадків зловживань з фармінгом досвіду (XP) і розширення повних XP-нагород. Залишається невідомим, чи приймуть фанати цю оновлену систему, але DICE, схоже, впевнена, що їхній "портал" задовольнить потреби гравців.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

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