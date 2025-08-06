Battlefield 6 разозлила игроков: на сервера массово возвращаются боты

Battlefield 6 возвращает ботов, и не все игроки этому рады. На недавней презентации в Гонконге DICE подтвердила, что солдаты с искусственным интеллектом (ИИ) снова будут использоваться для заполнения матчей, когда не хватает игроков-людей.

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В отличие от хаотичных лобби Battlefield 2042 на 128 игроков, в новой части игры возвращаются матчи на 64 человека, что, в теории, должно уменьшить потребность в ботах, сообщает Battlefield Bulletin. Хотя их присутствие означает, что тихие лобби не будут казаться пустыми, но не все считают это победой.

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Отсылки к золотой эре серии, Bad Company 2, Battlefield 3 и 4, явны в демонстрациях новой части, но разработчики не просто решили воскресить прошлое. DICE настаивает, что основное внимание по-прежнему уделяется игрокам-людям, хотя детали механик нацеленных на ИИ в матчах остаются неясными. Будут ли боты выбрасываться из игры по мере присоединения игроков? Или они будут тихо оставаться в фоновом режиме? Пока разработчики не дали однозначного ответа.

Пост аккаунта Battlefield Bulletin на платформе Х (бывший Twitter) подробно осветил новую презентацию

Поклонники не стесняются высказывать свои опасения, особенно в сочетании с другим спорным решением: в Battlefield 6 не будет традиционного браузера серверов. Вместо этого игра опирается на систему в стиле Portal, которую можно было наблюдать в Battlefield 2042. Хотя это сделано для упрощения, некоторые считают, что это лишь усложнит игру в сообществе. "ИИ-солдаты не были бы нужны, если бы у нас были постоянные серверы", — отметил один пользователь, и многие с ним согласились. Другой пользователь обвинил разработчиков в усложнении процесса подключения к игре без причин.

Кроме того, изменения в динамике команды указывают на стремление разработчиков подтолкнуть игроков к более тесной координации. Например, игроки-штурмовики больше не будут иметь доступа к маякам возрождения — теперь они принадлежат разведывательным классам. Это четкий сигнал от DICE: командная игра больше не является опциональной. Остается только догадываться, придется ли эта новая формула по душе давним фанатам, но поле боя, заполненное ботами может сыграть злую шутку с видением студии.

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