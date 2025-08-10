EA відмовилися від ремастера Dragon Age Origins: Марк Дарра розкрив долю класичної РПГ

Electronic Arts вкотре закрила двері для потенційного ремастера Dragon Age: Origins і всієї трилогії. Колишній виконавчий продюсер BioWare Марк Дарра розповів, що пропозиції щодо проєкту робили кілька разів, але щоразу EA відмовлялася його фінансувати.

Related video

Видавець загалом негативно ставиться до ремастерів, заявив Дарра в інтерв'ю ігровому каналу MrMattyPlays. Проте, такий підхід виглядає дивним, враховуючи успішний реліз Mass Effect Legendary Edition. Однак за словами Дарра, повернення Dragon Age у новому вигляді було б складнішим завданням, як з технічної, так і з творчої точки зору, ніж у випадку з Mass Effect.

Важливо

Творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру: її амбіції подібні до Elden Ring

Випущена 2009 року, Dragon Age: Origins залишається знаковою RPG для багатьох гравців. Вона поєднувала в собі тактичні бої за участю групи персонажів і фентезійний сюжет, який значуще реагував на вибір гравця. Дія гри розгортається в похмурому, політично насиченому світі Тедас і розповідає історію про зраду, союзи та запеклі бої з жахливими ордами, що називаються породження темряви. Розгалужені сюжетні лінії, запам'ятовуються компаньйони та розгалужена історія, що чіпляє, закріпили за грою статус вершини творчості BioWare, яку часто називають одним із найкращих досягнень студії.

Повне інтерв'ю колишнього виконавчого продюсера BioWare з розкриттям нюансів серії Dragon Age

Марк Дарра пропрацював у BioWare понад два десятиліття, обіймаючи посади програміста, продюсера і, зрештою, виконавчого продюсера серії Dragon Age. Він зіграв ключову роль у створенні Origins і її сиквелів, курируючи розробку від концепції до випуску. Дарра також працював над іншими іграми BioWare, що зробило його центральною фігурою в золоті роки студії. З моменту відходу з EA у 2020 році він залишився впливовою персоною у спільноті RPG, часто ділячись відвертими думками про розробку ігор і знаннями геймдизайну.

Багато гравців досі вважають першу частину Dragon Age найпродуманішою та найуспішнішою главою в серії Фото: Electronic Arts

Для EA це рішення було ухвалено в досить турбулентний період. В останні роки компанія домоглася значних успіхів, таких як відродження Dead Space, знову ж таки за допомогою ремейка першої частини, і високих показників ігор EA Sports, поряд із розчаруваннями, такими як невдалий запуск Battlefield 2042 і провальні експерименти з іграми-сервісами. Портфоліо компанії, як і раніше, значною мірою орієнтоване на поточні франшизи та щорічні спортивні ігри, що робить повернення до улюбленої класичної однокористувацької RPG все менш імовірним.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про прем'єру першого трейлера Battlefield 6. Після багатьох років мовчання і спекуляцій EA нарешті відкрила завісу над наступною частиною своєї флагманської серії шутерів.