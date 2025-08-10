EA отказались от ремастера Dragon Age Origins: Марк Дарра раскрыл судьбу классической РПГ

Electronic Arts в очередной раз закрыла дверь для потенциального ремастера Dragon Age: Origins и всей трилогии. Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра рассказал, что предложения по проекту делались несколько раз, но каждый раз EA отказывалась его финансировать.

Related video

Издатель в целом отрицательно относится к ремастерам, заявил Дарра в интервью игровому каналу MrMattyPlays. Тем не менее, такой подход выглядит странным, учитывая успешный релиз Mass Effect Legendary Edition. Однако по словам Дарра, возвращение Dragon Age в новом виде было бы более сложной задачей, как с технической, так и с творческой точки зрения, чем в случае с Mass Effect.

Важно

Создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре: ее амбиции подобны Elden Ring

Выпущенная в 2009 году, Dragon Age: Origins остается знаковой RPG для многих игроков. Она сочетала в себе тактические бои с участием группы персонажей и фэнтезийный сюжет, который значимо реагировал на выбор игрока. Действие игры разворачивается в мрачном, политически насыщенном мире Тедас и рассказывает историю о предательстве, союзах и отчаянных сражениях с чудовищными ордами, под названием порождения тьмы. Разветвленные сюжетные линии, запоминающиеся компаньоны и ветвистая, цепляющая история закрепили за игрой статус вершины творчества BioWare, которую часто называют одним из лучших достижений студии.

Полное интервью бывшего исполнительного продюсера BioWare c раскрытием нюансов серии Dragon Age

Марк Дарра проработал в BioWare более двух десятилетий, занимая должности программиста, продюсера и, в конечном итоге, исполнительного продюсера серии Dragon Age. Он сыграл ключевую роль в создании Origins и ее сиквелов, курируя разработку от концепции до выпуска. Дарра также работал над другими играми BioWare, что сделало его центральной фигурой в золотые годы студии. С момента ухода из EA в 2020 году он остался влиятельной персоной в сообществе RPG, часто делясь откровенными мыслями о разработке игр и знаниями геймдизайна.

Многие игроки до сих пор считают первую часть Dragon Age самой продуманной и успешной главой в серии Фото: Electronic Arts

Для EA это решение было принято в довольно турбулентный период. В последние годы компания добилась значительных успехов, таких как возрождение Dead Space, опять таки с помощью ремейка первой части, и высоких показателей игр EA Sports, наряду с разочарованиями, такими как неудачный запуск Battlefield 2042 и провальные эксперименты с играми-сервисами. Портфолио компании по-прежнему в значительной степени ориентировано на текущие франшизы и ежегодные спортивные игры, что делает возвращение к любимой классической однопользовательской RPG все менее вероятным.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о премьере первого трейлера Battlefield 6. После многих лет молчания и спекуляций EA наконец-то приоткрыла завесу над следующей частью своей флагманской серии шутеров.