Battlefield 6 може стати найкращою грою в історії франшизи: скільки заробив Steam

Другий тиждень відкритого бета-тестування Battlefield 6 обернувся рекордними показниками для франшизи. Тільки на платформі Steam кількість одночасних гравців перевищила 400 тисяч, а кількість попередніх замовлень перевалила за 800 тисяч, що принесло EA близько 40 мільйонів доларів ще до релізу.

За прогнозами аналітика Ріса Елліотта з Alinea Analytics, загальний обсяг попередніх замовлень у Steam може перевищити 1 мільйон, повідомляє Eurogamer. Це стане новим рекордом для серії та одним із найкращих показників серед шутерів за останні роки.

Багатокористувацький ігровий процес Battlefield 6

Гравці високо оцінили ключові елементи гри — перестрілки, систему руйнувань і повернення до класичної системи класів. За словами фанатів, саме цього не вистачало попереднім частинам франшизи. Багато хто називає Battlefield 6 "поверненням до витоків" і навіть претендентом на звання "найкращої Battlefield в історії".

Аналітики зазначають, що успіх бета-тесту став важливим маркетинговим поштовхом для Electronic Arts і студії DICE. Однак ключовим випробуванням стане жовтневий реліз: саме тоді стане зрозуміло, чи зможе гра утримати увагу аудиторії та скласти реальну конкуренцію Call of Duty.

При цьому експерти попереджають, що незважаючи на сильний старт, вважати Battlefield 6 "вбивцею CoD" передчасно. У Call of Duty, як і раніше, величезна база гравців і культурний вплив, але криза ідей всередині франшизи відкриває шанс для Battlefield.

Що стосується цінової політики, то поки розробники утрималися від підвищення вартості гри, тому вона, як і раніше, продається за 70 доларів. За словами Елліотта, така позиція пов'язана з тим, що фанати й так можуть купувати колекційні варіанти, які, звісно, коштують дорожче за базову версію.

"Я думаю, що для багатьох геймерів додаткові 10 доларів будуть занадто великим шоком. Але у випадку з Battlefield і багатьма іншими іграми є Ultimate Edition або Collectors Edition, які коштують 90 або 120 доларів. Суперфанати, які можуть собі це дозволити, зазвичай купують їх через ранній доступ та інші переваги, і найчастіше роблять це на етапі попереднього замовлення", — пояснив аналітик.

Нагадаємо, за інформацією SteamDB у перші вихідні після виходу бети Battlefield 6, у грі одночасно брало участь понад півмільйона людей. Це більше, ніж коли-небудь вдавалося будь-якій попередній грі серії.

