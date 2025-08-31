У CS2 заблокували обліковий запис гравця з інвентарем вартістю понад $1,7 млн

Китайський трейдер втратив свій обліковий запис у Steam разом з ігровим інвентарем вартістю понад мільйон доларів. Компанія пояснила блокування участю користувача у шахрайських схемах, що порушують правила платформи.

За інформацією з X-сторінки olafkswg, серед конфіскованих предметів були наклейки Катовіце 2014 на суму понад $100 000. Valve підтвердила, що купівля або продаж незаконних ігрових об’єктів автоматично призводить до блокування акаунтів.

У поясненні компанії зазначається, що шахрайство включає використання викрадених кредитних карток, розповсюдження викрадених предметів або ігор, користування чужими обліковими записами та отримання прибутку від захоплених акаунтів.

Серед конфіскованого інвентарю також були наклейки Titan Esports і iBUYPOWER Esports з IEM Katowice 2024, численні кейси та інші рідкісні предмети. Valve підкреслила, що платформа суворо забороняє використання акаунтів у незаконних схемах і дотримання цих правил є обов’язковим для всіх користувачів.

Варто зазначити, що раніше на сторінці X ‎Gabe Follower повідомлялося, що Steam тепер вимагає від користувачів із Великої Британії підтверджувати вік через додавання кредитної картки. Як йдеться у підтримці Steam, цей метод відповідає рекомендаціям регулятора онлайн-безпеки Ofcom, оскільки кредитну картку можуть отримати лише особи віком від 18 років.

Це також запобігає використанню одного облікового запису кількома користувачами. Перевірка проводиться через внутрішню платіжну систему Valve, сертифіковану за стандартом PCI-DSS, і не передає третім сторонам інформацію про користувачів.

Якщо додати картку не вдається, користувачам радять звертатися до банку або до служби підтримки Steam.

