S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає реліз на PlayStation 5: стала відома точна дата

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на PlayStation 5 рівно через рік після релізу на ПК та Xbox Series. Вихід гри на консолі Sony запланований на 20 листопада 2025 року.

За інформацією PlayStation Store, саме там з’явилася оновлена сторінка проєкту з датою виходу. Хоча студія GSC Game World ще офіційно не підтвердила цю інформацію, на виставці gamescom активно рекламують PS5-версію гри, зокрема через плакати та стенди. На одному з рекламних матеріалів навіть припуститися помилки у слові wishlist, додавши зайву літеру.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде на PlayStation 5 Фото: Скриншот

Окрім цього, нещодавно український розробник опублікував дорожню карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік. У ній вказано, що найближчим часом команда працюватиме над переходом на нову версію рушія Unreal Engine 5.5.4. За словами GSC, це дозволить використовувати сучасні інструменти для вдосконалення гри, підвищить стабільність та продуктивність.

Плани з оновлення гри на 2025 рік Фото: Stalker Gamepedia

У студії попередили, що оновлення рушія може вплинути на терміни виходу інших запланованих доповнень. Водночас розробники запевнили, що готові ризикнути заради якісного результату та пообіцяли більше новин про розвиток гри протягом наступного року.

Раніше, 25 червня, студія GSC Game World випустила масштабне оновлення S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 включив близько трьох сотень змін — від виправлення технічних помилок до покращення геймплею, штучного інтелекту та налаштування балансу. Зокрема, у системі симуляції A-Life з’явилися нові можливості: тепер гравці частіше зустрічають персонажів, які відпочивають чи взаємодіють у різних локаціях, що робить ігровий світ більш реалістичним.

Ба більше, у 2024 році S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показала рекордні продажі. Уже за тиждень після релізу гра української студії GSC Game World розійшлася накладом понад 1,5 мільйона копій. Лідером з придбання стала аудиторія у США, далі йдуть геймери з України, Китаю та Німеччини.