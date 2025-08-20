S.T.A.L.K.E.R. 2 получит релиз на PlayStation 5: стала известна точная дата

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PlayStation 5 ровно через год после релиза на ПК и Xbox Series. Выход игры на консоли Sony запланирован на 20 ноября 2025 года.

Related video

По информации PlayStation Store, именно там появилась обновленная страница проекта с датой выхода. Хотя студия GSC Game World еще официально не подтвердила эту информацию, на выставке gamescom активно рекламируют PS5-версию игры, в частности через плакаты и стенды. На одном из рекламных материалов даже допустили ошибку в слове wishlist, добавив лишнюю букву.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на PlayStation 5 Фото: Скриншот

Кроме этого, недавно украинский разработчик опубликовал дорожную карту S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 год. В ней указано, что в ближайшее время команда будет работать над переходом на новую версию движка Unreal Engine 5.5.4. По словам GSC, это позволит использовать современные инструменты для совершенствования игры, повысит стабильность и производительность.

Планы по обновлению игры на 2025 год Фото: Stalker Gamepedia

В студии предупредили, что обновление движка может повлиять на сроки выхода других запланированных дополнений. В то же время разработчики заверили, что готовы рискнуть ради качественного результата и пообещали больше новостей о развитии игры в течение следующего года.

Ранее, 25 июня, студия GSC Game World выпустила масштабное обновление S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 включил около трех сотен изменений — от исправления технических ошибок до улучшения геймплея, искусственного интеллекта и настройки баланса. В частности, в системе симуляции A-Life появились новые возможности: теперь игроки чаще встречают персонажей, которые отдыхают или взаимодействуют в разных локациях, что делает игровой мир более реалистичным.

Также Фокус писал, что студия GSC Game World обнародовала планы на 2025 год. Разработчики анонсировали масштабное обновление для всех игр вселенной S.T.A.L.K.E.R. как на ПК, так и на консолях.

Более того, в 2024 году S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показала рекордные продажи. Уже через неделю после релиза игра украинской студии GSC Game World разошлась тиражом более 1,5 миллиона копий. Лидером по покупкам стала аудитория в США, далее следуют геймеры из Украины, Китая и Германии.