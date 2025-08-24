Киберспортивная команда проводит курс по отпугиванию юных геймеров от видеоигр
Киберспортивный клуб в китайском Шицзячжуане предлагает курсы по отвращению детей от видеоигр, где за 22 посещений родителям придется выложить более 10 000 юаней, то есть примерно 57,6 тыс гривен.
Изначально идея заключалась в отборе потенциальных талантов для киберспорта, однако в процессе выяснилось, что многие подростки, зависимые от видеоигр, оказались просто не в состоянии вынести подобного ритма, сообщает EBC.
Поэтому в конце 2023 года клуб запустил новый курс с использованием высокоинтенсивных тренировок, чтобы дети могли ощутить суровую реальность киберспортивной карьеры. Тренеры рассказывали о собственном опыте, чтобы дать "подросткам, увлеченным интернетом", понять, что они не смогут стать профессиональными игроками.
Занятия по отучению от киберспорта начинаются в 9 утра и заканчиваются около полуночи. В течение этого времени участники практически прикованы к клавиатурам и мониторам, делая лишь короткие перерывы на еду, физические упражнения и поход в туалет. Сообщается, что 7-дневный курс стоит 1000 юаней, то есть 5,7 тыс. грн, а 22-дневный — более 10 000 юаней, в зависимости от уровня зависимости ребенка. Однако он невероятно популярен среди родителей, желающих отучить своих детей от видеоигр. Кроме того, он невероятно эффективен, поскольку некоторые дети не выдерживают и просятся домой уже после первого дня.
С 2018 года в клубе побывало почти 4000 подростков, 85% из которых "хотят играть профессионально", но на самом деле просто хотят сбежать от реальности. И большинство детей возвращаются к своей обычной жизни. Тех же, кто отказывается уходить, приглашают посещать клуб во время зимних и летних каникул.
Напомним, Даляньский политехнический университет в Китае исключил студентку, обвинив ее в "неподобающем контакте с иностранцем", что якобы "нанесло ущерб национальному достоинству". Иностранцем, с которым у китаянки был "ненадлежащий контакт", оказался украинский киберспортсмен Даниил Тесленко (Zeus).
Фокус писал, что в Украине военно-технологическую дисциплину официально признали новым неолимпийским видом спорта. Он объединяет соревнования в четырех направлениях: воздух, земля, вода и киберпространство.