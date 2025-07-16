Скандал на весь мир: китаянку исключили из университета из-за "неподобающего контакта" с украинцем

Даляньский политехнический университет в Китае исключил студентку, обвинив ее в "неподобающем контакте с иностранцем", что якобы "нанесло ущерб национальному достоинству".

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Иностранцем, с которым у китаянки был "ненадлежащий контакт", оказался украинский киберспортсмен Даниил Тесленко (Zeus), пишет New York Times.

Причиной исключения стала видеозапись, на которой студентка была в интимной обстановке с Тесленко.

Решение университета базируется на внутренних правилах о "гражданской морали".

Однако, критики указывают на двойные стандарты: китайских мужчин, которые имеют отношения с иностранками, часто превозносят, тогда как женщин наказывают.

Сам Тесленко удалил видео и извинился, назвав их "слишком личными". Он уточнил, что опубликовал видео еще полгода назад и на тот момент не придавал этому особого значения.

"На видео были наши лица, но никакого интимного контента или унижения там не было. На тот момент мне это казалось просто моментом из жизни. Я не подумал, что это может повлиять на чью-то личную жизнь", — написал Тесленко.

Украинский киберспортсмен подчеркнул, что не был женат и не состоял в то время в отношениях, а слухи о его "семье" или "жене" не соответствуют действительности.

После того, как новость о "неподобающем контакте" китаянки с иностранцем облетела весь мир, Тесленко сделал еще один пост, в котором отметил, что ему жаль о том, что все зашло настолько далеко.

"Особенно больно осознавать, что в этой истории больше всего пострадала девушка. Я по-настоящему переживаю за нее. Все это было для меня неожиданностью. Знаю, что сейчас на меня подписались ребята из Китая — хочу обратиться к вам напрямую: извините, я не хотел обидеть ни девушку, ни вас", — подчеркнул Тесленко.

Профессор права Пекинского университета Чжао Хонг осудила действия университета, назвав их нарушением права студентки на приватность и образование. Она заявила, что настоящими "разрушителями национального достоинства" являются те, кто публично унижает женщину.

Университет и студентка пока не комментируют ситуацию.

Напомним, 13 июля под Львовом разразился скандал из-за российской музыки.

Фокус также писал о том, как студентка взяла своего Лабубу на выпускной, чем спровоцировала скандал.