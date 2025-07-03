Студентка взяла своего Лабубу на выпускной и спровоцировала скандал (видео)

Китайская студентка, которая взяла популярную игрушку Лабубу на выпускной и нарядила ее в выпускную мантию и шапочку с кисточкой, поставила директора университета в неловкое положение. И спровоцировала жаркие онлайн-дебаты об академическом протоколе.

Related video

Китайские игрушки Лабубу стали настолько популярным элементом современной культуры, что некоторые не расстаются с ними даже на официальных мероприятиях. Так, студентка престижного китайского Университета Цинхуа взяла с собой на выпускной свою игрушку Лабубу, поставив вице-президента вуза в неловкое положение, пишет SCMP.

Лабубу на выпускном вызвал скандал

Девушка, получившая диплом инженера, опубликовала клип на двух ведущих платформах социальных сетей Китая и рассказала, что купила для своей Лабубу мантию бакалавра и вышла в ней на сцену, спросив вице-президента, может ли он потянуть игрушку за кисточку на удачу. Тот сначала был в недоумении, а потом дернул игрушку за кисточку на шапочке, за что та получила прозвище "Лабубу с самым высоким уровнем образования".

Видеозапись церемонии вручения дипломов в университете стала интернет-сенсацией благодаря огромной популярности этой плюшевой игрушки в Китае и во всем мире.

"Вице-президент на секунду, казалось, растерялся. Когда мы сфотографировались вместе, он спросил меня, не популярная ли это в последнее время Лабубу?" – рассказала выпускница и пояснила, что видела, как кто-то брал на выпускной другую популярную игрушку – Чиикаву, так что решила, что и взять Лабубу будет уместно.

Многие интернет-пользователи в шутку спрашивали, учился ли Лабубу перед получением диплома.

Мнения пользователей соцсетей по поводу присутствия игрушки на церемонии вручения дипломов в Цинхуа разделились. Одни сказали, что это было мило, а другие заявили, что игрушки на выпускном такого престижного университета "пачкают залы академии" и лишают ВУЗ "академического авторитета".

Игрушка с заостренными ушами, озорной улыбкой и девятью острыми зубами производится китайской компанией Pop Mart.

Лабубу стали сверхпопулярны в 2024 году после того, как Лиса из южнокорейской группы Blackpink выложила в сеть свою коллекцию игрушек, а потом оказалось, что и другие звезды вроде Рианны, носят Лабубу на своих дорогих сумках.

Labubu продается за 99 юаней (14 долларов США) на сайте компании, но на вторичном рынке за него можно выручить тысячи. В начале июня Лабубу мятного цвета, которая была в числе первой партии произведенных игрушек, была продана на аукционе за 1,08 млн юаней (150 000 долларов США).

Напомним, Фокус писал о Лабубу и разбирался, почему они стали так популярны.

Несмотря на популярность, не все звезды в восторге от Лабубу. Так, Кэти Перри демонстративно выбросила игрушку, полученную от фаната.