Лабубу — нет: Кэти Перри объявила "войну" культовой игрушке, завоевавшей мир (видео)

Американская певица Кэти Перри спровоцировала волну возмущения среди поклонников после инцидента на концерте в Австралии, где она демонстративно выбросила популярную игрушку из рук фана.

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Инцидент произошел во время выступления певицы в Перте, когда она исполняла балладу I'm Still Breathing. На видео с концерта, опубликованном в TikTok пользователем @ellietaraa, можно увидеть, как артистка замечает в толпе коробку с фигуркой Лабубу.

Ударила микрофоном по коробке

Приблизившись к первому ряду, Перри неожиданно ударила микрофоном по упаковке с игрушкой, воскликнув: "Нет — Лабубу!". После этого артистка присела и предложила поклонникам печенье, будто ничего не произошло. Позже появилась реакция звезды на видео, которое распространилось в сети. Под роликом она оставила комментарий с тремя эмодзи, на которых улыбаются чертята.

Курьезный инцидент вызвал противоречивые реакции в сети: одни считают поступок Кэти Перри неуважением к фанатам, другие воспринимают это как спонтанное проявление свободы.

Игрушки Лабубу покоряют мир

Фигурки стали настоящим феноменом социальных сетей, завоевав огромную популярность среди коллекционеров и знаменитостей. Эти пушистые плюшевые звери превратились в объект культа, а их производитель стал одним из самых молодых миллиардеров Китая.

Игрушка Лабубу Фото: Ebay

Игрушки выпускаются ограниченными сериями, чаще всего в формате blind box (закрытая коробочка, где заранее неизвестно, какая именно модель попадется). Некоторые виды Лабубу считаются редкими и могут стоить сотни долларов на вторичном рынке.

Кто такая Кэти Перри

Американская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Получила мировую известность благодаря яркому образу и эпатажным выступлениям. Настоящий прорыв в ее карьере произошел в 2008 году с выходом сингла — I Kissed a Girl, который возглавил чарты многих стран. Ее альбомы Teenage Dream (2010) и Prism (2013) имели коммерческий успех и определили стиль поп-музыки того десятилетия.

Кэти Перри также известна своими красочными клипами, сценическими шоу и участием в социальных и благотворительных проектах. Она была судьей на шоу American Idol, получила множество музыкальных наград, в том числе American Music Awards, Billboard Music Awards и People's Choice Awards.

В 2020 году певица родила дочь от актера Орландо Блума. Кэти остается одной из самых узнаваемых поп-звезд XXI века.

Напомним, ранее Фокус писал:

Что такое игрушки Лабубу и почему они так популярны.

Также мы рассказывали об украинке, которая получила в подарок Лабубу и нарвалась на критику.

Кроме того, продажи игрушек Лабубу бьют рекорды: производитель перегнал создателей Barbie и Transformers.