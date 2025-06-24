Лабубу — ні: Кеті Перрі оголосила "війну" культовій іграшці, що завоювала світ (відео)

Американська співачка Кеті Перрі спровокувала хвилю обурення серед шанувальників після інциденту на концерті в Австралії, де вона демонстративно викинула популярну іграшку з рук фана.

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Інцидент стався під час виступу співачки в Перті, коли вона виконувала баладу I'm Still Breathing. На відео з концерту, опублікованому в TikTok користувачем @ellietaraa, можна побачити, як артистка помічає у натовпі коробку з фігуркою Лабубу.

Вдарила мікрофоном по коробці

Наблизившись до першого ряду, Перрі несподівано вдарила мікрофоном по упаковці з іграшкою, вигукнувши: "Ні – Лабубу!". Після цього артистка присіла і запропонувала шанувальникам печиво, ніби нічого не сталося. Пізніше з’явилась реакція зірки на відео, що поширилося у мережі. Під роликом вона залишила коментар із трьома емодзі, на яких посміхаються чортенята.

Курйозний інцидент викликав суперечливі реакції у мережі: одні вважають вчинок Кеті Перрі неповагою до фанатів, інші сприймають це як спонтанний прояв свободи.

Іграшки Лабубу підкорюють світ

Фігурки стали справжнім феноменом соціальних мереж, завоювавши величезну популярність серед колекціонерів та знаменитостей. Ці пухнасті плюшеві звірі перетворилися на об'єкт культу, а їхній виробник став одним із наймолодших мільярдерів Китаю.

Іграшка Лабубу Фото: Ebay

Іграшки випускаються обмеженими серіями, найчастіше у форматі blind box (закрита коробочка, де заздалегідь невідомо, яка саме модель трапиться). Деякі види Лабубу вважаються рідкісними та можуть коштувати сотні доларів на вторинному ринку.

Хто така Кеті Перрі

Американська співачка, авторка пісень, акторка та телеведуча. Здобула світову популярність завдяки яскравому образу та епатажним виступам. Справжній прорив у її кар’єрі стався у 2008 році з виходом синглу — I Kissed a Girl, який очолив чарти багатьох країн. Її альбоми Teenage Dream (2010) та Prism (2013) мали комерційний успіх та визначили стиль попмузики того десятиліття.

Кеті Перрі також відома своїми барвистими кліпами, сценічними шоу та участю в соціальних і благодійних проєктах. Вона була суддею на шоу American Idol, отримала безліч музичних нагород, зокрема American Music Awards, Billboard Music Awards і People’s Choice Awards.

У 2020 році співачка народила доньку від актора Орландо Блума. Кеті залишається однією з найбільш впізнаваних попзірок XXI століття.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Що таке іграшки Лабубу і чому вони такі популярні.

Також ми розповідали про українку, яка отримала в подарунок Лабубу й нарвалась на критику.

Крім того, продаж іграшок Лабубу б'є рекорди: виробник перегнав творців Barbie та Transformers.