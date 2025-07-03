Студентка взяла свого Лабубу на випускний і спровокувала скандал (відео)

Китайська студентка, яка взяла популярну іграшку Лабубу на випускний і вбрала її у випускну мантію та шапочку з пензликом, поставила директора університету в незручне становище. І спровокувала палкі онлайн-дебати про академічний протокол.

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Китайські іграшки Лабубу стали настільки популярним елементом сучасної культури, що деякі не розлучаються з ними навіть на офіційних заходах. Так, студентка престижного китайського Університету Цінхуа взяла із собою на випускний свою іграшку Лабубу, поставивши віцепрезидента вишу в незручне становище, пише SCMP.

Лабубу на випускному викликав скандал

Дівчина, яка отримала диплом інженера, опублікувала кліп на двох провідних платформах соціальних мереж Китаю і розповіла, що купила для своєї Лабубу мантію бакалавра і вийшла в ній на сцену, запитавши віце-президента, чи може він потягнути іграшку за пензлик на удачу. Той спочатку був здивований, а потім смикнув іграшку за пензлик на шапочці, за що та отримала прізвисько "Лабубу з найвищим рівнем освіти".

Відеозапис церемонії вручення дипломів в університеті став інтернет-сенсацією завдяки величезній популярності цієї плюшевої іграшки в Китаї та в усьому світі.

"Віцепрезидент на секунду, здавалося, розгубився. Коли ми сфотографувалися разом, він запитав мене, чи не популярна це останнім часом Лабубу?" — розповіла випускниця і пояснила, що бачила, як хтось брав на випускний іншу популярну іграшку — Чіікаву, тож вирішила, що і взяти Лабубу буде доречно.

Багато інтернет-користувачів жартома запитували, чи вчився Лабубу перед отриманням диплома.

Думки користувачів соцмереж з приводу присутності іграшки на церемонії вручення дипломів у Цинхуа розділилися. Одні сказали, що це було мило, а інші заявили, що іграшки на випускному такого престижного університету "бруднять зали академії" і позбавляють ВНЗ "академічного авторитету".

Іграшка із загостреними вухами, пустотливою посмішкою і дев'ятьма гострими зубами виробляється китайською компанією Pop Mart.

Лабубу стали надпопулярними 2024 року після того, як Ліса з південнокорейського гурту Blackpink виклала в мережу свою колекцію іграшок, а потім виявилося, що й інші зірки на кшталт Ріанни, носять Лабубу на своїх дорогих сумках.

Labubu продається за 99 юанів (14 доларів США) на сайті компанії, але на вторинному ринку за нього можна виручити тисячі. На початку червня Лабубу м'ятного кольору, яка була серед першої партії вироблених іграшок, була продана на аукціоні за 1,08 млн юанів (150 000 доларів США).

Нагадаємо, Фокус писав про Лабубу і розбирався, чому вони стали такими популярними.

Незважаючи на популярність, не всі зірки в захваті від Лабубу. Так, Кеті Перрі демонстративно викинула іграшку, отриману від фаната.