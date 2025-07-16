Скандал на весь світ: китаянку виключили з університету через "неналежний контакт" з українцем

Даляньський політехнічний університет у Китаї виключив студентку, звинувативши її у "неналежному контакті з іноземцем", що нібито "завдало шкоди національній гідності".

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Іноземцем, з яким у китаянки був "неналежний контакт", виявився український кіберспортсмен Данило Тесленко (Zeus), пише New York Times.

Причиною виключення став відеозапис, на якому студентка була в інтимній обстановці з Тесленком.

Рішення університету базується на внутрішніх правилах про "громадянську мораль".

Однак, критики вказують на подвійні стандарти: китайських чоловіків, які мають стосунки з іноземками, часто звеличують, тоді як жінок карають.

Сам Тесленко видалив відео та вибачився, назвавши їх "занадто особистими". Він уточнив, що опублікував відео ще пів року тому і на той момент не надавав цьому особливого значення.

"На відео були наші обличчя, але жодного інтимного контенту чи приниження там не було. На той момент мені це здавалося просто моментом із життя. Я не подумав, що це може вплинути на чиєсь особисте життя", — написав Тесленко.

Український кіберспортсмен підкреслив, що не був одружений та не перебував на той час у стосунках, а чутки про його "сім'ю" або "дружину" не відповідають дійсності.

Після того, як новина про "неналежний контакт" китаянки з іноземцем облетіла весь світ, Тесленко зробив ще один допис, в якому зазначив, що йому шкода про те, що все зайшло настільки далеко.

"Особливо боляче усвідомлювати, що в цій історії найбільше постраждала дівчина. Я по-справжньому переживаю за неї. Усе це було для мене несподіванкою. Знаю, що зараз на мене підписалися хлопці з Китаю — хочу звернутися до вас безпосередньо: вибачте, я не хотів образити ні дівчину, ні вас", — наголосив Тесленко.

Професорка права Пекінського університету Чжао Хонг засудила дії університету, назвавши їх порушенням права студентки на приватність та освіту. Вона заявила, що справжніми "руйнівниками національної гідності" є ті, хто публічно принижує жінку.

Університет та студентка поки не коментують ситуацію.

Нагадаємо, 13 липня під Львовом вибухнув скандал через російську музику.

Фокус також писав про те, як студентка взяла свого Лабубу на випускний, чим спровокувала скандал.