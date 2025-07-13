Поки вся країна під обстрілом: під Львовом вибухнув скандал через російську музику (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як у місті Сокільники Львівської області люди в машині слухали російську музику. Судячи з ролика, з авто грала пісня виконавиці Аріани "Под испанским небом".

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Як з'ясувалося, люди були під алкогольним сп'янінням. Про це повідомив громадський активіст Андрій Смолій.

"Поки місто і вся країна під атаками — купка ур*дів влаштувала "дискотеку" під окупантське музло", — написав він.

На відео чути, що їм зробили зауваження і пообіцяли викликати поліцію, адже це була вже третя за рахунком пісня російських виконавців.

"Нехай би*ло стане відомим", — додав активіст у своєму повідомленні.

Зазначимо, що в автомобілі звучала пісня "Под испанским небом" російської артистки Аріани. Наразі співачка проживає у США.

Наразі правоохоронні органи не відреагували на інцидент із прослуховуванням російської музики.

Нагадаємо, що в Київській області дві жінки в стані алкогольного сп'яніння голосно слухали музику російської співачки Тетяни Куртукової і потрапили в мовний скандал.

Раніше у Львові стався мовний скандал на Кубку України з бодібілдингу. Один зі спортсменів виступав під російську музику.