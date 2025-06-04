"Святая Русь": під Києвом п'яні жінки влаштували танці на дорозі під російську музику (відео)

У Київській області дві жінки в стані алкогольного сп'яніння голосно слухали музику російської співачки Тетяни Куртукової і потрапили в мовний скандал.

Related video

За цей вчинок їх притягнули до відповідальності, повідомила регіональна поліція.

Правоохоронці побачили відео в соцмережах, де дві жінки слухали російську музику в центрі села Гореничі. Поліція швидко встановила, що на відео — місцеві жительки 34 та 31 року. Жінки розповіли, що таким чином вони вирішили розважитися.

Судячи з музики і тексту, відпочивальники увімкнули пісню Тетяни Куртукової під назвою "Матушка". У пісні є такі слова: "матінка-земля, біла берізка, для мене — Святая Русь, для інших — занозонька".

Інспектори провели з ними профілактичну бесіду і склали адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства. Коли поліція складала протокол, музика все ще звучала, причому одна з жінок показувала в камеру середній палець.

Зазначимо, що в Україні немає офіційної заборони на прослуховування російської музики в приватному порядку. Однак за її публічне відтворення в кафе, магазинах та інших закладах можна отримати штраф у розмірі 170 гривень.

Нагадаємо, у Львові стався мовний скандал на Кубку України з бодібілдингу. Один зі спортсменів виступав під російську музику.

У Києві директора школи звільнили за недотримання мовного закону. Жінці було зручно говорити російською мовою.