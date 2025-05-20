Скандал у Львові: бодібілдер із Дніпра виступав під музику російською мовою (відео)

Бодібілдер із Дніпра боровся за Кубок України і виступив під російську музику. Федерації WABBA довелося просити вибачення за вчинок спортсмена.

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Турнір проводили у Львові, повідомила федерація бодібілдингу WABBA Ukraine.

Ситуація сталася під час довільної програми одного з учасників. Федерації довелося вибачатися за те, що сталося, і заявити, що від моменту заснування організації 2005 року вона була єдиною, де всі офіційні змагання проводили виключно українською мовою.

Відео з виступом спортсмена доступне в соцмережах, його поширили глядачі. На кадрах можна побачити, як чоловік виконує програму під пісню російською мовою. Частина глядачів підтримували його, дехто висловив обурення.

"Щиро шкодуємо, що незважаючи на всі наші цінності та стандарти, у змаганні припустилися ситуації, що суперечить духу нашої федерації та моральним засадам українського суспільства", — зазначили у WABBA.

Результати виступу атлета з Дніпра в підсумку анулювали. Організатори збираються змінювати регламент змагань і заборонити виступи під російську музику в довільних програмах.

Команди суддів і технічний персонал інструктуватимуть, як дотримуватися мовних стандартів. WABBA обіцяє заздалегідь перевіряти музику, під яку виступають учасники змагань.

Нагадаємо, нещодавно в Київській області звільнили директорку школи, оскільки вона не дотримувалася мовного закону. Жінка визнавала, що їй зручно говорити російською мовою.

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