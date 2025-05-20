Скандал во Львове: бодибилдер из Днепра выступал под музыку на русском языке (видео)

Бодибилдер из Днепра боролся за Кубок Украины и выступил под российскую музыку. Федерации WABBA пришлось извиниться за поступок спортсмена.

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Турнир проводили во Львове, сообщила федерация бодибилдинга WABBA Ukraine.

Ситуация произошла во время произвольной программы одного из участников. Федерации пришлось извиняться за произошедшее и заявить, что с момента основания организации в 2005 году она была единственной, где все официальные соревнования проводили исключительно на украинском языке.

Видео с выступлением спортсмена доступно в соцсетях, его распространили зрители. На кадрах можно увидеть, как мужчина выполняет программу под песню на русском языке. Часть зрителей поддерживали его, некоторые выразили возмущение.

"Искренне сожалеем, что несмотря на все наши ценности и стандарты, в соревновании допустили ситуацию, которая противоречит духу нашей федерации и моральным принципам украинского общества", — отметили в WABBA.

Результаты выступления атлета из Днепра в итоге аннулировали. Организаторы собираются менять регламент соревнований и запретить выступления под российскую музыку в произвольных программах.

Команды судей и технический персонал будут инструктировать, как соблюдать языковые стандарты. WABBA обещает заранее проверять музыку, под которую выступают участники соревнований.

Напомним, недавно в Киевской области уволили директора школы, поскольку она не соблюдала языковой закон. Женщина признавала, что ей удобно говорить на русском языке.

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