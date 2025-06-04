"Святая Русь": под Киевом пьяные женщины устроили танцы на дороге под российскую музыку (видео)

В Киевской области две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали музыку российской певицы Татьяны Куртуковой и угодили в языковой скандал.

Related video

За этот поступок их привлекли к ответственности, сообщила региональная полиция.

Правоохранители увидели видео в соцсетях, где две женщины слушали российскую музыку в центре села Гореничи. Полиция быстро установила, что на видео — местные жители 34 и 31 года. Женщины рассказали, что таким образом они решили развлечься.

Судя по музыке и тексту, отдыхающие включили песню Татьяны Куртуковой под названием "Матушка". В песне есть такие слова: "матушка-земля, белая березонька, для меня — Святая Русь, для других — занозонька".

Инспекторы провели с ними профилактическую беседу и составили административные протоколы по факту мелкого хулиганства. Когда полиция составляла протокол, музыка все еще звучала, причем одна из женщин показывала в камеру средний палец.

Отметим, что в Украине нет официального запрета на прослушивание российской музыки в частном порядке. Однако за ее публичное воспроизведение в кафе, магазинах и других заведениях можно получить штраф в размере 170 гривен.

Напомним, во Львове приключился языковой скандал на Кубке Украины по бодибилдингу. Один из спортсменов выступал под российскую музыку.

В Киеве директора школы уволили за несоблюдение языкового закона. Женщине было удобно говорить на русском языке.