Пока вся страна под обстрелом: под Львовом разразился скандал из-за русской музыки (видео)

В сети появилось видео, на котором видно, как в городе Сокольники Львовской области люди в машине слушали российскую музыку. Судя по ролику, из авто играла песня исполнительницы Арианы "Под испанским небом".

Related video

Как выяснилось, люди были под алкогольным опьянением. Об этом сообщил гражданский активист Андрей Смолий.

"Пока город и вся страна под атаками — кучка ур*дов устроила "дискотеку" под оккупантское музло", — написал он.

На видео слышно, что им слелали замечание и пообещали вызвать полицию, ведь это была уже третья по счету песня российских исполнителей.

"Пусть бы*ло станет известным", — добавил активист в своем сообщении.

Отметим, что в автомобиле звучала песня "Под испанским небом" российской артистки Арианы. В настоящее время певица проживает в США.

На данный момент правоохранительные органы не отреагировали на инцидент с прослушиванием российской музыки.

Напомним, что в Киевской области две женщины в состоянии алкогольного опьянения громко слушали музыку российской певицы Татьяны Куртуковой и угодили в языковой скандал.

Ранее во Львове приключился языковой скандал на Кубке Украины по бодибилдингу. Один из спортсменов выступал под российскую музыку.