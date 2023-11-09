Youtube и другие приложения: в Украине хотят полностью запретить российскую музыку (видео)

Журналистка Янина Соколова уверена, что запретить нужно не только музыку, но и блоги и интервью так называемых оппозиционных россиян.

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Российскую музыку хотят полностью запретить в украинском YouTube и любых мобильных приложениях. Этим вопросом занимается Министерство цифровой трансформации Украины совместно с журналистами. Об этом 8 ноября заявила украинская журналистка Янина Соколова в интервью "Украинской правде".

По ее словам, запрет хотят внедрить для контента, который создается россиянами в любом уголке мира.

Соколова рассказала, что в общении с представителями Министерста цифровой трансформации обсуждалось бойкотирование российской музыки на территории нашего государства.

"Потом мы перешли к делу. Сначала мы занялись музыкой, потому что в Украине, если вы зайдете в iTunes или Spotify, российские исполнители в трендах... Мы платим им за это. Они берут эти деньги, отдают на "СВО" и потом нас бомбят. Поэтому большинство людей, к сожалению, тупые. Это люди, которые не умеют проследить причинно-следственную связь. Основная масса — это люди, которые не имеют критического мышления. Нужно им помочь", — заявила Янина Соколова.

Она сообщила, что совместно с Минцифрой уже направлен ряд документов, чтобы в украинском YouTube и во всех приложениях не было русской музыки.

Журналистка уверена, что запретить нужно не только музыку, но и блоги и интервью так называемых оппозиционных россиян, которых в Российской Федерации признали "иноагентами". "Потому, что эти "иноагенты" тянут нас в их (российское — ред.) информационное пространство", — отметила Соколова.

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