Российский певец приехал в захваченный город поздравить батальон "Пятнашка" с Днем рождения. Российские захватчики угостили его сладостями из США.

Related video

В оккупированном Донецке побывал российский певец Григорий Лепс. Об этом говорится в материале DonPress от 3 июля.

Артист приехал на захваченную российскими войсками территорию, чтобы поздравить оккупантов. Вражеский батальон празднует "День рождения".

В соцсетях распространяют фото Григория Лепса, который поддерживает войну в Украине, из кабинета командира группировки "Пятнашка" Ахры Авидзбы "Абхаза". На снимке мужчины пьют кофе или чай с американским печеньем Oreo.

Григорий Лепс посетил оккупированный Донецк Фото: Соцсети

Напомним, 14 июня в росСМИ сообщили, что российские артисты Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу выплачивать 1 миллион рублей военным, которые выведут из строя танки ВСУ. По замыслу, россияне смогут получать вознаграждение за каждый подбитый или захваченный Leopard или Abrams.

В Казахстане отменили концерт певца Григория Лепса из-за его скандального заявления о готовности поддержать инициативу выплат за танки. Компания Makao Luxury Village Resort разорвала договор с организаторами концерта о предоставлении площадки для выступления.

Ранее, 8 мая во Львове произошел скандал из-за песни Григория Лепса. Мужчины громко слушали его композицию, сидя в машине Range Rover в центре города. На замечание местного жителя о происхождении артиста поклонники Лепса прибегли к агрессии.