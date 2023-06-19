В Казахстане отменили концерт сторонника войны Григория Лепса: названа причина

Казахстанцы возмутились из-за скандального заявления российского певца Григория Лепса. Владельцы площадки решили отменить концерт исполнителя.

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Концерт российского певца Григория Лепса в Конаеве (Казахстан) отменили из-за негативной реакции казахстанцев на его последнее скандальное заявление. Об этом сообщает местное издание КазТАГ.

Отмечается, что компания Makao Luxury Village Resort, которая предоставила свою концертную площадку для выступления Лепса, разорвала договор с организаторами концерта в одностороннем порядке.

Решение было принято из-за возмущения казахстанцев, вызванного последним заявлением певца о финансировании агрессии против Украины.

Заявление Лепса и Баскова: что сказали российские исполнители

14 июня российские исполнители Григорий Лепс и Николай Басков на вечеринке "Русской медиагруппы", которая состоялась во время Петербургского международного экономического форума, пообещали премию в 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Abrams или Leopard.

По словам российских артистов, инициатива появилась после понимания того, что они "могут погибнуть за Отечество". Денежное вознаграждение военных поддержало Минобороны РФ.

Напомним, в мае 2022 года Григорий Лепс, который находится в черном списке Министерства культуры Украины, посетил с концертной программой оккупированный Донбасс.