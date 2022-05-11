Григорий Лепс приехал в Донецк и выступил перед ВС РФ (фото, видео)

По словам исполнителя, в ходе визита на Донбасс он также проведает в госпиталях раненых оккупантов и гражданских.

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Российский певец Григорий Лепс, который находится в черном списке Министерства культуры Украины, приехал на оккупированный Донбасс. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

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На видеоролике можно увидеть, как певец Григорий Лепс едет в машине и подпевает под одну из композиций Владимира Высоцкого.

Исполнитель заявил, что направляется в оккупированный Донецк, чтобы поддержать российских военнослужащих и проведать в медучреждениях раненых граждан.

"Мы приехали поддержать ребят. Попеть. Надеюсь, мы немного отвлечем их от этих тяжелых будней. Проведаем ребят, проведаем раненых детей… Пожелаем им счастья, подарим пластинок и раздадим деньги", — заявил Лепс.

[ + – ] Певец Григорий Лепс приехал на Донбасс по случаю "Дня республики ДНР"

Позже российские Telegram-каналы опубликовали кадры выступления Григория Лепса в оккупированном Донецке. По данным журналистов, подсанкционный исполнитель приехал на Донбасс по случаю "Дня республики ДНР".

Подконтрольные оккупационным властям СМИ сообщают, что 11 мая в ОРДЛО, помимо Григория Лепса, также выступят актер Дмитрий Дюжев, певцы Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Долина, Зара и другие.

[ + – ] Григорий Лепс выступил в оккупированном Донецке

Через какое-то время российский певец Григорий Лепс опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото с главой "ДНР" Денисом Пушилиным.

"И оба в розыске!", — говорится в подписи к фотографии, на которой исполнитель и главарь пророссийских боевиков позируют на фоне роллов.

[ + – ] Григорий Лепс встретился в Донецке с главарем боевиков "ДНР" Пушилиным

Напомним, в апреле 2021 года СБУ сообщила о запрете на въезд в Украину российскому певцу Григорию Лепсу. Такие ограничения в спецслужбе объяснили тем, что исполнитель в 2018 году нарушал украинское законодательство и посещал оккупированный Крым.

Также сообщалось, что российский певец Григорий Лепс потерял более $20 миллионов из-за международных санкций. Исполнитель потерял свои средства на банковских счетах в США и Великобритании, а также лишился возможности получать визу в указанные страны.