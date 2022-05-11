Григорій Лепс приїхав у Донецьк і виступив перед ЗС РФ (фото, відео)

За словами виконавця, у процесі візиту на Донбас він також відвідає у госпіталях поранених окупантів і цивільних.

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Російський співак Григорій Лепс, який перебуває у чорному списку Міністерства культури України, приїхав на окупований Донбас. Про це виконавець повідомив у своєму Telegram-каналі.

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На відеоролику можна побачити, як співак Григорій Лепс їде у машині та підспівує під одну з композицій Володимира Висоцького.

Виконавець заявив, що прямує до окупованого Донецька, щоб підтримати російських військовослужбовців і відвідати в медустановах поранених громадян.

"Ми приїхали підтримати хлопців. Поспівати. Сподіваюся, ми трохи відвернемо їх від цих важких буднів. Навідаємо хлопців, навідаємо поранених дітей... Побажаємо їм щастя, подаруємо платівок і роздамо гроші", — заявив Лепс.

[ + – ] Співак Григорій Лепс приїхав на Донбас із нагоди "Дня республіки ДНР"

Згодом російські Telegram-канали опублікували кадри виступу Григорія Лепса в окупованому Донецьку. За даними журналістів, підсанкційний виконавець приїхав на Донбас із нагоди "Дня республіки ДНР".

Підконтрольні окупаційній владі ЗМІ повідомляють, що 11 травня в ОРДЛО, окрім Григорія Лепса, також виступатимуть актор Дмитро Дюжев, співаки Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Доліна, Зара й інші.

[ + – ] Григорій Лепс виступив в окупованому Донецьку

Через якийсь час російський співак Григорій Лепс опублікував у своєму Telegram-каналі спільне фото з головою "ДНР" Денисом Пушиліним.

"Й обидва в розшуку!" — йдеться у підписі до фото, на якому виконавець і ватажок проросійських бойовиків позують на тлі ролів.

[ + – ] Григорій Лепс зустрівся у Донецьку з ватажком бойовиків "ДНР" Пушиліним

Нагадаємо, у квітні 2021 року СБУ повідомила про заборону на в'їзд в Україну російському співаку Григорію Лепсу. Такі обмеження у спецслужбі пояснили тим, що виконавець у 2018 році порушував українське законодавство та відвідував окупований Крим.

Також повідомлялося, що російський співак Григорій Лепс втратив понад $20 мільйонів через міжнародні санкції. Виконавець втратив свої кошти на банківських рахунках у США та Великій Британії, а також втратив можливість отримувати візу в зазначені країни.