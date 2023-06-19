У Казахстані скасували концерт прихильника війни Григорія Лепса: названо причину

Казахстанці обурилися через скандальну заяву російського співака Григорія Лепса. Власники майданчика вирішили скасувати концерт виконавця.

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Концерт російського співака Григорія Лепса в Конаєві (Казахстан) скасували через негативну реакцію казахстанців на його останню скандальну заяву. Про це повідомляє місцеве видання КазТАГу.

Зазначається, що компанія Makao Luxury Village Resort, яка надала свій концертний майданчик для виступу Лепса, розірвала договір із організаторами концерту в односторонньому порядку.

Рішення було ухвалене через обурення казахстанців, викликане останньою заявою співака про фінансування агресії проти України.

Заява Лепса та Баскова: що сказали російські виконавці

14 червня російські виконавці Григорій Лепс та Микола Басков на вечірці "Російської медіагрупи", що відбулася під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пообіцяли премію в 1 млн рублів за кожен знищений танк Abrams або Leopard.

За словами російських артистів, ініціатива з'явилася після розуміння того, що вони "можуть загинути за Батьківщину". Грошову винагороду військових підтримало Міноборони РФ.

Нагадаємо, у травні 2022 року Григорій Лепс, який знаходиться у чорному списку Міністерства культури України, відвідав із концертною програмою окупований Донбас.