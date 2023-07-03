Григорій Лепс в Донецьку привітав окупантів та поїв "ворожого" американського печива (фото)

Російський співак приїхав у захоплене місто привітати батальйон "П’ятнашка" з Днем народження. Російські загарбники пригостили його солодощами зі США.

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В окупованому Донецьку побував російський співак Григорій Лепс. Про це йдеться у матеріалі DonPress від 3 липня.

Артист приїхав на захоплену російськими військами територію, щоб привітати окупантів. Ворожий батальйон святкує "День народження".

У соцмережах розповсюджують фото Григорія Лепса, який підтримує війну в Україні, з кабінету командира угруповання "П’ятнашка" Ахри Авідзби "Абхаза". На знімку чоловіки п'ють каву або чай з американським печивом Oreo.

Григорій Лепс відвідав окупований Донецьк Фото: Соцмережі

Нагадаємо, 14 червня у росЗМІ повідомили, що російські артисти Григорій Лепс та Микола Басков підтримали ініціативу виплачувати 1 мільйон рублів військовим, які виведуть з ладу танки ЗСУ. За задумом, росіяни зможуть отримувати винагороду за кожен підбитий або захоплений Leopard або Abrams.

У Казахстані скасували концерт співака Григорія Лепса через його скандальну заяву про готовність підтримати ініціативу виплат за танки. Компанія Makao Luxury Village Resort розірвала договір з організаторами концерту про надання майданчика для виступу.

Раніше, 8 травня у Львові стався скандал через пісні Григорія Лепса. Чоловіки гучно слухали його композицію, сидячи у машині Range Rover в центрі міста. На зауваження місцевого мешканця про походження артиста шанувальники Лепса вдалися до агресії.