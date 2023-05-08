Виривав телефон, намагався вдарити: у Львові стався конфлікт через пісню Лепса (відео)

Один із пасажирів автомобіля Range Rover, з якого звучав трек прокремлівського виконавця, назвав війну "політичним конфліктом". Пізніше хлопець вибачився на камеру.

Related video

У неділю, 7 травня, у центрі Львова стався конфлікт між місцевим мешканцем та пасажирами автомобіля Range Rover із дніпропетровськими номерами, які голосно слухали пісню російського співака Григорія Лепса. Про це 8 травня повідомив львів'янин Роман Гурський в Instagram.

Роман пише, що почув пісню прокремлівського співака, що лунає з автомобіля, і вирішив зробити зауваження його власникам. Для цього він підійшов до пасажирського сидіння з увімкненою камерою.

"Коли він почув моє запитання "Чи нормально вам слухати московську музику?", то відразу включив "бика". Спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене "черкнув", — згадує Роман.

Автор публікації також згадав про те, що при ньому була його гітара. Побачивши її, один із його опонентів запитав: "А якби твоя музика була в зоні політичних конфліктів?"

Після інциденту Роман пішов до патрульної поліції та написав заяву, проте пасажирам Range Rover вдалося втекти. Він зазначив, що за словами поліцейських, цей випадок належить до дрібного хуліганства, за яке загрожує адміністративна відповідальність.

Шанувальників Лепса вдалося знайти

Пізніше Роман Гурський повідомив у Instagram Stories, що порушників затримала поліція, а також опублікував відео з вибаченнями молодої людини, яка виривала у нього телефон.

"Я дуже вибачаюсь за свою поведінку, вона не імпонує чоловікові, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаюсь за свої дії, які завдав молодому чоловіку, який зробив мені зауваження", — сказав хлопець.

Порушник також сказав, що шкодує про свій вчинок і готовий вирушити до відділення поліції для написання пояснювальної записки.

У Львові стався конфлікт через пісню Лепса

Позиція Лепса по Україні

Російський співак Григорій Лепс перебуває у чорному списку Міністерства культури України. Торік у травні він приїхав на окупований Донбас, де виступав перед окупантами.

Через якийсь час російський співак Лепс опублікував у своєму Telegram-каналі спільне фото із Денисом Пушиліним.

Григорій Лепс та Денис Пушилін

Крім того, російському виконавцю вже кілька років заборонено в'їзд на територію України, оскільки у травні 2018 року він разом з іншими артистами незаконно відвідав окупований Крим та виступив на відкритті Керченського мосту.

Нагадаємо, що з 7 жовтня 2022 року в Україні набув чинності закон про обмеження публічного використання російських музичних продуктів. Відповідно до закону не можна публічно демонструвати/виконувати музичні твори російських артистів, зокрема показувати кліпи музикантів із країни-агресора.