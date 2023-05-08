Вырывал телефон, пытался ударить: во Львове произошел конфликт из-за песни Лепса (видео)

Один из пассажиров автомобиля Range Rover, из которого звучал трек прокремлевского исполнителя, назвал войну "политическим конфликтом". Позже молодой человек принес свои извинения на камеру.

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В воскресение, 7 мая, в центре Львова произошел конфликт между местным жителем и пассажирами автомобиля Range Rover с днепропетровскими номерами, которые громко слушали песню российского певца Григория Лепса. Об этом 8 мая сообщил львовянин Роман Гурский в Instagram.

Роман пишет, что услышал песню прокремлевского певца, звучащую из автомобиля, и решил сделать замечание его владельцам. Для этого он подошел к пассажирскому сиденью с включенной камерой.

"Когда он услышал мой вопрос "Нормально ли вам слушать московскую музыку?", то сразу включил "быка". Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, потому он просто меня "черкнул", — вспоминает Роман.

Автор публикации также упомянул о том, что при нем была гитара. Увидев ее, один из его оппонентов спросил "А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?".

После инцидента Роман пошел в патрульную полицию и написал заявление, однако пассажирам Range Rover удалось скрыться. Он отметил, что по словам полицейских, этот случай относится к мелкому хулиганству, за которое грозит административная ответственность.

Поклонников Лепса удалось найти

Позже Роман Гурский сообщил в Instagram Stories, что нарушителей задержала полиция, а также опубликовал видео с извинениями молодого человека, который вырывал у него телефон.

"Я очень извиняюсь за свое поведение, оно не импонирует мужчине, который живет в Украине и общается на украинском языке. Я извиняюсь за свои действия, которые причинил молодому человеку, который сделал мне замечание", — сказал парень.

Нарушитель также сказал, что жалеет о своем поступке и готов отправиться в отделение полиции для написания объяснительной записки.

Во Львове произошел конфликт из-за песни Лепса

Позиция Лепса по Украине

Российский певец Григорий Лепс находится в черном списке Министерства культуры Украины. В мае прошлого года он приехал на оккупированный Донбасс, где выступал перед оккупантами.

Через какое-то время российский певец Лепс опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото с Денисом Пушилиным.

Григорий Лепс и Денис Пушилин

Кроме того, российскому исполнителю уже несколько лет воспрещен въезд на территорию Украины, так как в мае 2018 года он вместе с другими артистами незаконно посетил оккупированный Крым и выступил на открытии Керченского моста.

Напомним, что с 7 октября 2022 года в Украине вступил в силу закон об ограничении публичного использования российских музыкальных продуктов. В соответствии с законом нельзя публично демонстрировать/исполнять музыкальные произведения российских артистов, в том числе показывать клипы музыкантов из страны-агрессора.