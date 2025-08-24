Кіберспортивна команда проводить курс із відлякування юних геймерів від відеоігор

Кіберспортивний клуб у китайському Шицзячжуані пропонує курси з відрази дітей від відеоігор, де за 22 відвідування батькам доведеться викласти понад 10 000 юанів, тобто приблизно 57,6 тис. гривень.

Related video

Спочатку ідея полягала у відборі потенційних талантів для кіберспорту, проте в процесі з'ясувалося, що багато підлітків, залежних від відеоігор, виявилися просто не в змозі винести такого ритму, повідомляє EBC.

Тому наприкінці 2023 року клуб запустив новий курс із використанням високоінтенсивних тренувань, щоб діти могли відчути сувору реальність кіберспортивної кар'єри. Тренери розповідали про власний досвід, щоб дати "підліткам, захопленим інтернетом", зрозуміти, що вони не зможуть стати професійними гравцями.

Заняття з відучення від кіберспорту починаються о 9 ранку і закінчуються близько опівночі. Протягом цього часу учасники практично прикуті до клавіатур і моніторів, роблячи лише короткі перерви на їжу, фізичні вправи і похід у туалет. Повідомляється, що 7-денний курс коштує 1000 юанів, тобто 5,7 тис. грн, а 22-денний — понад 10 000 юанів, залежно від рівня залежності дитини. Однак він неймовірно популярний серед батьків, які бажають відучити своїх дітей від відеоігор. Крім того, він неймовірно ефективний, оскільки деякі діти не витримують і просяться додому вже після першого дня.

З 2018 року в клубі побувало майже 4000 підлітків, 85% з яких "хочуть грати професійно", але насправді просто хочуть втекти від реальності. І більшість дітей повертаються до свого звичайного життя. Тих же, хто відмовляється йти, запрошують відвідувати клуб під час зимових і літніх канікул.

Нагадаємо, Даляньський політехнічний університет у Китаї виключив студентку, звинувативши її в "неналежному контакті з іноземцем", що нібито "завдало шкоди національній гідності". Іноземцем, з яким у китаянки був "неналежний контакт", виявився український кіберспортсмен Данило Тесленко (Zeus).

Фокус писав, що в Україні військово-технологічну дисципліну офіційно визнали новим неолімпійським видом спорту. Він об'єднує змагання в чотирьох напрямках: повітря, земля, вода і кіберпростір.