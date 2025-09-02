Українську кіберспортсменку покарали через співпрацю з росіянами: деталі скандалу

Федерація кіберспорту України відсторонила гравчиню Світлану Мевлід під ніком "suns1de" від усіх своїх заходів через недопустиму поведінку та заяви, що шкодять репутації українського кіберспорту. В організації наголошують, що поряд із майстерністю важливі чесність і відповідальність.

За інформацією Федерації кіберспорту України, після того, як гравчиня перепросила за участь у складі російських команд, їй надали шанс брати участь у відбіркових змаганнях. Проте пізніші заяви від її імені, в яких заперечуються власні слова та проявляється зневага до української кіберспільноти, були визнані неприпустимими.

Публікація Федерації кіберспорту України у Telegram Фото: Скриншот

"Такі дії дискредитують імідж українського кіберспортсмена і кидають тінь на всю спільноту, яка щодня виборює повагу та визнання у світі. Федерація залишає за собою право вживати дисциплінарні заходи щодо осіб, які своєю поведінкою завдають шкоди репутації українського кіберспорту", — йдеться в дописі.

Федерація підкреслює, що до осіб, які порушують репутацію українського кіберспорту, будуть застосовуватися дисциплінарні заходи, а чесність, відповідальність і громадянська позиція важливі не менше, ніж спортивна майстерність.

До цього професійний CS2 гравець Агент Бондіслав звернувся до федерації з проханням і зазначив, що ніколи не ображав і не ображає жінок, але визнав, що не зміг утриматися від негативних висловлювань щодо певної особи та попросив заблокувати її назавжди.

Публікація Агента Бондіслава у Telegram Фото: Скриншот

Він додав, що дії цієї людини викликають у нього огиду і що часто спостерігає логіку, коли людина виїжджає з країни, то часто не розуміє, що відбувається вдома і живе власним життям.

Зазначимо, що у серпні 2025 року гравчиня приєдналася до російської команди 888aura, де більшість складу становили громадянки Росії. Раніше вона просила вибачення за гру з росіянками у команді Spirit. У своєму повідомленні, яке прикріпив Агент Бондіслав, вона зазначала, що потрапила до команди ще в 16 років, була "маленькою" і не розуміла всієї ситуації, а також просила вибачення перед українською спільнотою.

Світлана "suns1de" Мевлід приєдналася до російської команди 888aura Фото: Скриншот

Вона додала, що зараз не має жодного відношення до країни-агресора, засуджує її дії та обіцяє більше не пов’язувати себе з російськими тегами або грати з громадянами цієї країни.

Видалене повідомлення Світлани "suns1de" Мевлід Фото: Скриншот

Згодом повідомлення було видалене, а сама гравчиня визнала, що писала його під тиском, щоб її команда могла брати участь в українській кваліфікації IESF.

