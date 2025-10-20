Украинский киберспортсмен S1mple попал в скандал из-за российского игрока: что он сделал

Александр Костылев (S1mple), известный украинский киберспортсмен, играющий в Counter-Strike 2, столкнулся со шквалом критики, когда приветствовал переход россиянина Дениса Шарипова (electroNic) в свою команду. Ранее он заявлял, что не будет играть в команде, где были россияне.

Костылев будет играть вместе с Шариповым за европейский коллектив BC.Game. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице BC Game Esports в сети X, обнародованном 18 октября.

"Добро пожаловать в BC Game Esports, @electronicCSGO (ник россиянина Шарипова в сети X — ред.)", — говорится в заметке.

Скриншот | сообщение о переходе Шарипова в BC.Game

S1mple распространил сообщение со страницы BC.Game на свою страницу, добавив собственное поздравление для российского игрока. В коротком комментарии он назвал Шарипова "другом".

"Время сиять, друг", — написал Александр.

Скриншот | сообщение S1mple на странице в сети X

Сообщение Костылева вызвало бурную реакцию у пользователей. Возмущение вызвало в частности то, что Александр S1mple в 2024 году заявлял о том, что никогда бы не перешел в команду Cloud9 из-за того, что там есть четыре игрока из России. О его предыдущих заявлениях Александру напомнили в комментариях к сообщению.

"Хочу тебе напомнить об интервью для Players. Цитата: "Я бы никогда не перешел в Cloud9, когда там есть 4 русских игрока". Что изменилось?", — написал один из пользователей.

На это S1mple ответил, что он "может сам ответить на свой вопрос".

Скриншот | комментарии к сообщению Александра Костылева

"Пора показать, как сильно вы любите русских. Вы можете сразу же убрать украинский флаг из своего профиля", — отметил другой комментатор.

Другой пользователь добавил, что когда "Путин едет в Европу", то S1mple "играет с русскими".

"Худшего зашквара наверное невозможно придумать", — отметил один из комментаторов.

Стоит заметить, что россиянин Денис Шарипов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину высказался против конфликта, как писали росСМИ. Также он отказался выступать под российским флагом.

Ранее Шарипов играл за команду Natus Vincere. В 2023 году перешел в Cloud9, а в 2024 году стал игроком Virtus.pro.

Напомним, в мае американская киберспортивная организация FaZe сообщила, что Александр S1mple присоединился к их команде.

В сентябре издание The Nerd Stash назвало самых токсичных и самых добрых геймеров в мире.