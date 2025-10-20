Украинский киберспортсмен S1mple попал в скандал из-за российского игрока: что он сделал
Александр Костылев (S1mple), известный украинский киберспортсмен, играющий в Counter-Strike 2, столкнулся со шквалом критики, когда приветствовал переход россиянина Дениса Шарипова (electroNic) в свою команду. Ранее он заявлял, что не будет играть в команде, где были россияне.
Костылев будет играть вместе с Шариповым за европейский коллектив BC.Game. Об этом стало известно из сообщения на официальной странице BC Game Esports в сети X, обнародованном 18 октября.
"Добро пожаловать в BC Game Esports, @electronicCSGO (ник россиянина Шарипова в сети X — ред.)", — говорится в заметке.
S1mple распространил сообщение со страницы BC.Game на свою страницу, добавив собственное поздравление для российского игрока. В коротком комментарии он назвал Шарипова "другом".
"Время сиять, друг", — написал Александр.
Сообщение Костылева вызвало бурную реакцию у пользователей. Возмущение вызвало в частности то, что Александр S1mple в 2024 году заявлял о том, что никогда бы не перешел в команду Cloud9 из-за того, что там есть четыре игрока из России. О его предыдущих заявлениях Александру напомнили в комментариях к сообщению.
"Хочу тебе напомнить об интервью для Players. Цитата: "Я бы никогда не перешел в Cloud9, когда там есть 4 русских игрока". Что изменилось?", — написал один из пользователей.
На это S1mple ответил, что он "может сам ответить на свой вопрос".
"Пора показать, как сильно вы любите русских. Вы можете сразу же убрать украинский флаг из своего профиля", — отметил другой комментатор.
Другой пользователь добавил, что когда "Путин едет в Европу", то S1mple "играет с русскими".
"Худшего зашквара наверное невозможно придумать", — отметил один из комментаторов.
Стоит заметить, что россиянин Денис Шарипов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину высказался против конфликта, как писали росСМИ. Также он отказался выступать под российским флагом.
Ранее Шарипов играл за команду Natus Vincere. В 2023 году перешел в Cloud9, а в 2024 году стал игроком Virtus.pro.
Напомним, в мае американская киберспортивная организация FaZe сообщила, что Александр S1mple присоединился к их команде.
В сентябре издание The Nerd Stash назвало самых токсичных и самых добрых геймеров в мире.