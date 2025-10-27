Манько оприлюднив "таємні" карти: у DeepState відреагували та пояснили розбіжності у позиціях ЗСУ

Аналітичний центр DeepState висловив занепокоєння через публікацію полковником ЗСУ Валентином Маньком фото із секретними картами, вказавши на потенційну загрозу для безпеки українських військ. На їхню думку, розташування підрозділів на цих знімках не збігається з реальними позиціями, що може дезінформувати командування та допомогти ворогу.

За оцінкою DeepState, карти, які потрапили у відкритий доступ, містять дані з грифом "ДСК" (для службового користування), доступ до яких обмежений, а їхнє поширення без дозволу є порушенням правил безпеки. Аналітики зазначають, що інформація на картах Манька істотно відрізняється від даних, представлених на deepstatemap.live, що створює ризики для планування операцій та безпеки особового складу.

Фахівці підкреслюють, що у деяких випадках маркування позицій на мапі може не відповідати реальному стану справ і слугувати лише для формального "утримання" населених пунктів. Такі неточності часто призводять до затримок у відході підрозділів і додаткових небезпек для військових. Наприклад, завдяки координації волонтерів та командування ЗСУ вдалося організувати безпечний вихід дев’яти бійців із Білогорівки, які тримали позиції занадто довго, щоб не позначати населений пункт як втрачений.

Аналітики DeepState зазначають, що сьогодні аналіз фронту ускладнюється: "остання крайня лінія" стала умовним поняттям, а її наявність не виключає існування активних ділянок розміром до 4х11 км, де відбуваються бої із застосуванням піхоти, мінометних підрозділів та інженерів.

Окрім цього, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в Facebook наголосив на недопустимості приховування реальної ситуації у звітах та заявив, що командири, які фальсифікують дані, не можуть залишатися на своїх посадах.

Полковник ЗСУ Манько потрапив у скандал — що відомо

Скандал почався після того, як у мережу потрапили фото Манька, на яких видно карти із грифом "таємно". Хоча самі знімки були видалені, скриншоти швидко поширилися через соцмережі та Telegram. Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко підкреслив, що подібні публікації можуть допомогти ворогу визначати розташування підрозділів та характер місцевості.

Ба більше, аналітики OSINT-проєкту "Кіберборошно" порівняли мапу Манька з даними DeepState і виявили розбіжності до 9 км у районі Вербового — Березового.

Нагадаємо, що раніше полковник ЗСУ потрапив в інший скандал: у мережі з'явилися відео, де чоловік танцював під нецензурну пісню російського гурту.

Згодом він оприлюднив відео, де станцював під пісню "Золото Карпат" та пояснив, що відстежував культуру РФ у вільний час, але більше подібних помилок не допустить.