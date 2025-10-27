"Это обычная Google Map": полковник Манько опроверг обвинения в публикации "секретных" карт

Начальник управления штурмовыми подразделениями ВСУ полковник Валентин Манько опроверг обвинения в распространении секретных данных после публикации в соцсетях фото с картами. Он уверяет, что опубликованные материалы не содержат информации, которая могла бы повредить боевым операциям ВСУ.

Как рассказал полковник Валентин Манько в комментарии изданию Суспільне, опубликованные им фото являются обычными картами Google Maps с собственными отметками относительно позиций украинских подразделений и не могут быть использованы противником.

"Это обычная карта Google Map, на которую я сам лично нанес отметки, что за нами, а что нет. Я показал как есть. А россияне замыливают глаза Путину. Теперь пусть горят в аду. Они забегают в населенный пункт, ставят флаг и все. А потом через 10-30 минут умирают вместе с той тряпкой и не говорят", — пояснил Манько.

Сейчас Общественное обратилось с запросом в Генеральный штаб ВСУ для выяснения, содержали ли опубликованные полковником материалы признаки информации с ограниченным доступом и нарушена ли государственная тайна.

Манько обнародовал фото "тайных" карт — что об этом известно

Напомним, что полковник Валентин Манько опубликовал в TikTok фото с секретными картами, на которых видны позиции и местность с грифом "секретно". Скриншоты этих материалов разошлись по сети и вызвали беспокойство среди волонтеров и военных. Они отмечают, что публикация таких снимков может предоставить врагу ценную информацию, позволить идентифицировать местность, позиции и подразделения, а также создает реальную угрозу для безопасности личного состава.

Кроме этого, аналитики DeepState провели сравнение карты Манько с их данными и обнаружили существенные расхождения, в частности в районе Вербового — Березового разница достигает 9 км. Более того, по их оценке, карты содержат данные с грифом "ДСП" и не соответствуют реальному состоянию фронта.