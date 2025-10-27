"Це звичайна Google Map": полковник Манько спростував звинувачення у публікації "секретних" карт

Начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько спростував звинувачення у розповсюдженні секретних даних після публікації у соцмережах фото з мапами. Він запевняє, що опубліковані матеріали не містять інформації, яка могла б зашкодити бойовим операціям ЗСУ.

Як розповів полковник Валентин Манько у коментарі виданню Суспільне, опубліковані ним фото є звичайними картами Google Maps із власними позначками щодо позицій українських підрозділів і не можуть бути використані противником.

"Це звичайна карта Google Map, на яку я сам особисто наніс позначки, що за нами, а що ні. Я показав як є. А росіяни замилюють очі Путіну. Тепер нехай горять в пеклі. Вони забігають в населений пункт, ставлять прапор і все. А потім за 10-30 хвилин вмирають разом із тією ганчіркою і не кажуть", — пояснив Манько.

Наразі Суспільне звернулося із запитом до Генерального штабу ЗСУ для з’ясування, чи містили опубліковані полковником матеріали ознаки інформації з обмеженим доступом та чи порушено державну таємницю.

Манько оприлюднив фото "таємних" мап — що про це відомо

Нагадаємо, що полковник Валентин Манько опублікував у TikTok фото з секретними мапами, на яких видно позиції та місцевість із грифом "таємно". Скриншоти цих матеріалів розійшлися мережею та викликали занепокоєння серед волонтерів і військових. Вони зазначають, що публікація таких знімків може надати ворогу цінну інформацію, дозволити ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділи, а також створює реальну загрозу для безпеки особового складу.

Окрім цього, аналітики DeepState провели порівняння мапи Манька з їхніми даними та виявили суттєві розбіжності, зокрема в районі Вербового — Березового різниця сягає до 9 км. Ба більше, за їх оцінкою, карти містять дані з грифом "ДСК" і не відповідають реальному стану фронту.