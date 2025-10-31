Полковник Манько "засвітив" мапи в TikTok: з'явилась реакція ЗСУ щодо їхньої секретності

Начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ Валентин Манько публікував у своєму TikTok-акаунті фото, на яких видно мапи з нанесеними по лінії фронту позначками. Розкриття секретної інформації обурило українців, але у Збройних силах спростували звинувачення в бік полковника.

У Збройних силах не вважають, що Манько розкрив інформацію з обмеженим доступом. Про це заявило Головне управління комунікації ЗСУ на запит "Суспільного" 31 жовтня.

Військові провели фаховий аналіз оприлюднених фото і встановили, що мапи не розкривають просторових або часових показників операцій Сил оборони. Також з них не зрозуміло, які підрозділи брали участь у боях.

"Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, зокрема у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації", — запевнили в управлінні.

У ЗСУ пояснили, що пост офіцера не містить критичної або чутливої інформації. Також він не розкриває даних, які могла б використати російська розвідка, що призвело б до втрат у Силах оборони, розкриття планів командування або положення захисників.

Нагадаємо, увагу до фото, на яких полковник Валентин Манько "засвітив" мати, привернув блогер і волонтер Сергій Стерненко. Він інформував, що на знімках можна побачити мапи із грифом "таємно", а це може допомогти ворогу.

Аналітики DeepState зазначали, що дані з фото не відповідають їхній мапі бойових дій, і це може свідчити про дезінформацію командування.

Сам Манько заявив, що на фото — звичайні мапи Google Maps із власними позначками, які не можуть бути використані російськими окупантами. Полковник наголосив, що усе "показав як є", а росіяни "замалюють очі" президенту РФ Володимиру Путіну щодо захоплених населених пунктів.