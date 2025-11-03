Ним має зайнятись ДБР: полковник Манько допомагав російській розвідці, — Кротевич

Колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич вважає, що начальник управління штурмовими підрозділами ЗСУ полковник Валентин Манько своїми публікаціями допомагав ворогу.

Кротевич прогледів соцмережі Валентина Манька, зокрема, його старі пости у TikTok та вважає, що той виставляв фото та відео "таємних карт з детальною обстановкою, включно з системами "Дельта" та "Кропива". І він вважає, що ДБР повинно відкрити провадження та розпочати слідчі дії.

За словами Кротевича, 31.08.2023 Манько на своїй сторінці в TikTok виклав фото бойової, добре оформленої мапи згідно зі всіма нормами тактичних знаків та планшету із тактичною обстановкою.

"На карті ми бачимо частину території України перед кордоном з РФ, а саме села Басівка та Новеньке. Ми бачимо фортифікаційні споруди противника, підрозділи, цілі для артилерії з номерами, а також спостережні пости наших сил оборони України… Станом на зараз ця територія окупована противником. Станом на 31.08.2023 вона окупованою не була. Це означає, що противник міг скористатися цією інформацією для визначення розташування сил оборони України — щоб нанести туди удари будь-якими засобами", - написав Богдан Кротевич.

На його думку — є підстави для внесення відомостей до ЄРДР та початку слідчих дій ДБР, а також є вагомий привід провести розслідування тих, хто проводив розслідування в Генштабі ЗСУ і не знайшов порушень.

"Маючи цю інформацію, яку я тут написав, у вас є всі механізми та можливості перевірити вищезазначене — та звернутися до відповідних органів, включно з ДБР, з проханням перевірити цю загальнодоступну інформацію. Або на всю армію не знайдеться жодного офіцера який це зробить, а значить армія продовжить поповнюватися лояльними ставлениками, які будуть бездумно класти особовий склад заради звань, нагород та майбутніх крісел у Верховній Раді", - резюмував Кротевич.

Валентин Манько пост Богдана Кротевича не коментував.

Нагадаємо, полковника Валентина Манька звинуватили в оприлюдненні фото з мапами в соцмережі TikTok, на яких могла бути інформація з грифом "таємно" чи "для службового користування". Сам полковник Манько заявив, що карти на фото — карти Google, а позначки він наносив самостійно.

У Головному управлінні комунікації ЗСУ відреагували та повідомили, що провели фаховий аналіз фото, яку публікував полковник Валентин Манько. Аналіз показав, що мапи не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь.